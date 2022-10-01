Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

Segundo turno: Casagrande tem 59% e Manato, 29%, aponta pesquisa Ipec

Simulação de segundo turno para governador do ES mostra que os candidatos oscilaram dentro da margem de erro em relação à pesquisa divulgada no último dia 22 de setembro

Publicado em 01 de Outubro de 2022 às 19:44

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

01 out 2022 às 19:44
Simulação de 2º turno tem Casagrande com 59% e Manato com 29%
Simulação de 2º turno tem Casagrande com 59% e Manato com 29% Crédito: Arte A Gazeta
Caso haja segundo turno para o governo do Espírito Santo nas Eleições 2022, o atual governador Renato Casagrande (PSB) venceria a disputa com 59% dos votos, frente a 29% de Carlos Manato (PL). Os índices foram apresentados pela nova pesquisa Ipec realizada a pedido da TV Gazeta e divulgada neste sábado (1°), faltando um dia para o primeiro turno.
Outros 8% votariam branco ou nulo e 4% não sabem ou preferem não opinar. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.
No primeiro turno, a pesquisa Ipec divulgada neste sábado aponta que Casagrande lidera a corrida pelo comando do Palácio Anchieta com 59% dos votos válidos; Manato está em segundo lugar, com 25%. Com o índice, o atual governador mantém a chance de ser reeleito no primeiro turno. 

Veja Também

Ipec: Casagrande tem 59% dos votos válidos para governo do ES e pode vencer no 1º turno

LETÍCIA GONÇALVES: Ideologia, quem quer uma para (sobre) viver no ES

CLIQUE AQUI PARA RECEBER NOTÍCIAS DAS ELEIÇÕES NO WHATSAPP
Na comparação com a última pesquisa, de 22 de setembro, que também questionou os eleitores sobre um possível segundo turno entre Casagrande e Manato, os candidatos oscilaram dentro da margem de erro
Na época, o cenário dos votos totais apontava Casagrande com 60% dos votos, frente a 27% de Carlos Manato. Casagrande oscilou um ponto negativo e Manato oscilou dois pontos positivos.

Veja Também

Ipec: Rose lidera com 44% dos votos válidos para o Senado no ES; Magno tem 37%

No Espírito Santo, Lula tem 48% dos votos válidos; Bolsonaro, 42%

Nas eleições de 2022, além do governador Renato Casagrande, que tenta a reeleição, concorrem ao Palácio Anchieta os candidatos Carlos Manato (PL), Aridelmo Teixeira (Novo), Audifax Barcelos (Rede), Capitão Vinicius Sousa (PSTU), Cláudio Paiva (PRTB) e Guerino Zanon (PSD).
O levantamento foi realizado pelo Ipec, instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as suas atividades em 2021.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral TV Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 28 e 30 de setembro, com 800 entrevistas em 28 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-01181/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo BR-09122/2022.

Especificações técnicas

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES

Onde votar? Como justificar? Tire todas as dúvidas sobre as Eleições 2022

Se eu justificar o voto, posso fazer concurso público?

Número de abstenções pode ser decisivo para Eleições 2022; entenda

Mais de 90% dos mesários são voluntários em cinco cidades do ES

Com quantos votos se elege um deputado estadual no Espírito Santo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Audifax Barcelos Carlos Manato espírito santo Guerino Zanon Renato Casagrande Governo do ES Eleições 2022 Núcleo ag Pesquisa Rede Gazeta/ipec Aridelmo Teixeira Capitão Vinícius Sousa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados