Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

Ipec: Rose lidera com 44% dos votos válidos para o Senado no ES; Magno tem 37%

Erick Musso está com 11% na disputa pela única vaga do Espírito Santo para o Senado, em pesquisa divulgada neste sábado (1°)

Publicado em 01 de Outubro de 2022 às 19:43

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

01 out 2022 às 19:43
Rose de Freitas e Magno Malta estão na frente na corrida ao Senado pelo ES
Rose de Freitas e Magno Malta estão na frente na pesquisa para vaga no Senado pelo ES Crédito: Arte A Gazeta
Na última pesquisa eleitoral antes do primeiro turno, realizada pelo Ipec a pedido da TV Gazeta, a senadora Rose de Freitas (MDB) oscilou um ponto percentual para cima e alcançou 44% dos votos válidos, enquanto Magno Malta (PL) se manteve em 37% na corrida para ocupar a única vaga em disputa para o Senado Federal no Espírito Santo.
Na pesquisa divulgada neste sábado (1º), o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), também ficou estagnado em 11% dos votos válidos, que são aqueles que excluem menções aos brancos, nulos e indecisos. Essa metodologia é usada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para totalização dos votos na eleição. 

Veja Também

Ipec: Casagrande tem 59% dos votos válidos para governo do ES e pode vencer no 1º turno

Pesquisa Ipec: Lula tem 48% dos votos válidos no ES; Bolsonaro, 42%

VOTOS TOTAIS

Dos votos totais, a intenção de apoiar o nome de Rose de Freitas passou de 31%, em 22 de setembro, para 35% neste sábado (1º). Magno Malta oscilou de 27% para 29%, no mesmo período, mas ambos seguem empatados dentro do limite da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. 
Na sequência da pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos aos eleitores entrevistados, aparecem Erick Musso, com 9%; o empresário Carone (Agir) e o pastor Nelson Junior (Avante), com 2% cada um; e Filipe Skiter (PSTU), Gilberto Campos (Psol) e Coronel Lugato (DC) com 1% cada.  Erick e Nelson oscilaram um ponto para cima e Lugato, um para baixo. Todos dentro da margem de erro.
O candidato Antonio Bungenstab (PRTB) foi citado, mas não atingiu 1% das intenções de voto. 

COMPARATIVO ENTRE AS PESQUISAS IPEC PARA O SENADO - VOTOS TOTAIS

Entre o eleitorado, houve uma redução entre os indecisos. Na pesquisa anterior, eles representavam 16% e, agora, são 13%. Também diminuiu o percentual dos que manifestaram a intenção de votar branco ou nulo, passando de 11% para 8%.

Correção

01/10/2022 - 11:20
Após publicação da pesquisa, o Ipec divulgou errata para informar que o candidato Nelson Junior (Avante) conta com 2% dos votos válidos e não 1%, como divulgado anteriormente. O gráfico foi corrigido. 

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral TV Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 28 e 30 de setembro, com 800 entrevistas em 28 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-01181/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo BR-09122/2022.

Especificações técnicas

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES

Confira candidatos para presidente, governador, senador e deputados no ES

Onde votar? Como justificar? Tire todas as dúvidas sobre as Eleições 2022

Instagram e Facebook são as redes mais populares entre candidatos do ES

Número de abstenções pode ser decisivo para Eleições 2022; entenda

Venda e consumo de bebidas alcoólicas liberados no dia da votação no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Erick Musso magno malta Senado Federal Rose de Freitas Idalécio Carone Gilberto Campos Eleições 2022 Nelson Júnior Coronel Lugato Antonio Bungestab Filipe Skiter
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que aprendi quando parei de consumir açúcar por 6 semanas
Operação da PRF flagra motorista embriagado Linhares
Operação da PRF flagra motorista embriagado em Linhares
Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados