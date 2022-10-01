Ipec: Rose lidera com 44% dos votos válidos para o Senado no ES; Magno tem 37%

A pesquisa eleitoral TV Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 28 e 30 de setembro, com 800 entrevistas em 28 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-01181/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo BR-09122/2022.