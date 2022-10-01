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Eleições 2022

Pesquisa Ipec: Lula tem 48% dos votos válidos no ES; Bolsonaro, 42%

Petista subiu 5 pontos, enquanto o presidente oscilou 1 ponto para baixo. Confira os números da pesquisa realizada a pedido da TV Gazeta
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

01 out 2022 às 19:48

Publicado em 01 de Outubro de 2022 às 19:48

Lula e Bolsonaro lideram pesquisa para presidente no ES
Lula e Bolsonaro lideram pesquisa para presidente no ES Crédito: Arte A Gazeta
A última pesquisa eleitoral realizada pelo Ipec no Espírito Santo a pedido da TV Gazeta mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da preferência do eleitorado capixaba para a disputa presidencial, com 48% dos votos válidos, quando são descartados os votos brancos, nulos e indecisos. Já o presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 42% dos votos válidos. 
Considerando a margem de erro do levantamento divulgado neste sábado (1º), que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro: a variação de Lula vai de 45% a 51% dos votos válidos no Estado; enquanto a de Bolsonaro fica entre 39% e 45%. 
Em comparação com a pesquisa anterior, realizada pelo Ipec a pedido da TV Gazeta no Espírito Santo no dia 22 de setembro, Bolsonaro oscilou de 44% para 42%. Lula tinha 43% e agora subiu cinco pontos percentuais, atingindo 48%.

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Ainda considerando os votos válidos, a senadora Simone Tebet (MDB) é a terceira mais indicada no Estado, com 4%, mesmo índice do levantamento anterior. Tebet superou numericamente o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) entre os eleitores capixabas. Ele tinha 6% em setembro e agora aparece com 3% dos votos válidos.
Conforme os dados da pesquisa, também pontuaram nos votos válidos: a senadora Soraya Thronicke (União Brasil), que se manteve com 2%, mesmo índice da pesquisa anterior; o cientista político Felipe D'Avila (Novo), que aparece com 1%, mesmo índice da rodada do dia 22 de setembro; e Sofia Manzano (PCB) obteve 1% dos votos válidos pela primeira vez. 
Já os candidatos Vera Lúcia (PSTU) e Padre Kelmon (PTB) foram citados, mas não atingiram 1%, por isso aparecem com 0%. Os candidatos Constituinte Eymael (DC) e Léo Péricles (UP) não foram citados pelos entrevistados.

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VOTOS TOTAIS

Quando considerados os votos totais para a disputa presidencial, incluindo nulos, brancos e indecisos, Lula também aparece na frente, com 43% das intenções de voto. Bolsonaro vem logo depois, com 38% das menções. Os dois continuam tecnicamente empatados dentro da margem de erro.
 Na trajetória da sondagem estimulada, quando são apresentados aos entrevistados a lista dos concorrentes, o petista tinha 42% no primeiro levantamento, caiu para 38% e subiu para 43%. Já Bolsonaro se manteve com o mesmo índice nas duas primeiras pesquisas, 39%, e oscilou para 38% na atual.

COMPARATIVO ENTRE AS TRÊS PESQUISAS IPEC PARA PRESIDENTE NO ES

Simone Tebet e Ciro aparecem empatados na estimulada, ambos com 3%. Enquanto ela obteve o mesmo percentual nos três levantamentos, Ciro oscilou de forma positiva em setembro, indo de 4% para 5%, e agora oscilou negativamente para 3%. 
Completam a lista dos que pontuaram na pesquisa estimulada deste sábado: Felipe D'Avila, Sofia Manzano e Soraya Thronicke, todos os três com 1% das intenções de voto. O candidato do Novo manteve o mesmo índice do dia 22 de setembro, enquanto a candidata do PCB pontuou pela primeira vez e Soraya oscilou de 2% para 1%.
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Vera e Kelmon foram mencionados pelos entrevistados, mas não somaram 1% das intenções de voto. A candidata do PSTU se manteve assim ao longo das três pesquisas. Já o autoproclamado padre foi mencionado pela primeira vez, pois não havia sido citado pelos entrevistados nos dois levantamentos anteriores. Eymael e Léo Péricles não foram escolhidos por nenhum dos entrevistados.
Votos brancos e nulos permanecem em 5%, assim com o índice de entrevistados que não sabem em quem votar para presidente ou não responderam, cuja soma é de 6% . Os percentuais são os mesmos nos três levantamentos realizados pelo Ipec.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral TV Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 28 e 30 de setembro, com 800 entrevistas em 28 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-01181/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo BR-09122/2022.

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