Pesquisa Ipec: Lula tem 48% dos votos válidos no ES; Bolsonaro, 42%

A última pesquisa eleitoral realizada pelo Ipec no Espírito Santo a pedido da TV Gazeta
mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) na liderança da preferência do eleitorado capixaba para a disputa presidencial, com 48% dos votos válidos, quando são descartados os votos brancos, nulos e indecisos. Já o presidente Jair Bolsonaro
(PL) aparece com 42% dos votos válidos.
Considerando a margem de erro do levantamento divulgado neste sábado (1º), que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro: a variação de Lula
vai de 45% a 51% dos votos válidos no Estado; enquanto a de Bolsonaro fica entre 39% e 45%.
Em comparação com a pesquisa anterior, realizada pelo Ipec a pedido da TV Gazeta
no Espírito Santo no dia 22 de setembro, Bolsonaro oscilou de 44% para 42%. Lula
tinha 43% e agora subiu cinco pontos percentuais, atingindo 48%.
Ainda considerando os votos válidos, a senadora Simone Tebet
(MDB) é a terceira mais indicada no Estado, com 4%, mesmo índice do levantamento anterior. Tebet superou numericamente o ex-governador do Ceará Ciro Gomes
(PDT) entre os eleitores capixabas. Ele tinha 6% em setembro e agora aparece com 3% dos votos válidos.
Conforme os dados da pesquisa, também pontuaram nos votos válidos: a senadora Soraya Thronicke
(União Brasil), que se manteve com 2%, mesmo índice da pesquisa anterior; o cientista político Felipe D'Avila
(Novo), que aparece com 1%, mesmo índice da rodada do dia 22 de setembro; e Sofia Manzano
(PCB) obteve 1% dos votos válidos pela primeira vez.
Já os candidatos Vera Lúcia
(PSTU) e Padre Kelmon (PTB) foram citados, mas não atingiram 1%, por isso aparecem com 0%. Os candidatos Constituinte Eymael
(DC) e Léo Péricles (UP) não foram citados pelos entrevistados.
Quando considerados os votos totais para a disputa presidencial, incluindo nulos, brancos e indecisos, Lula
também aparece na frente, com 43% das intenções de voto. Bolsonaro vem logo depois, com 38% das menções. Os dois continuam tecnicamente empatados dentro da margem de erro.
Na trajetória da sondagem estimulada, quando são apresentados aos entrevistados a lista dos concorrentes, o petista tinha 42% no primeiro levantamento, caiu para 38% e subiu para 43%. Já Bolsonaro se manteve com o mesmo índice nas duas primeiras pesquisas, 39%, e oscilou para 38% na atual.
Simone Tebet
e Ciro aparecem empatados na estimulada, ambos com 3%. Enquanto ela obteve o mesmo percentual nos três levantamentos, Ciro oscilou de forma positiva em setembro, indo de 4% para 5%, e agora oscilou negativamente para 3%.
Completam a lista dos que pontuaram na pesquisa estimulada deste sábado: Felipe D'Avila, Sofia Manzano
e Soraya Thronicke, todos os três com 1% das intenções de voto. O candidato do Novo manteve o mesmo índice do dia 22 de setembro, enquanto a candidata do PCB pontuou pela primeira vez e Soraya oscilou de 2% para 1%.
Vera e Kelmon foram mencionados pelos entrevistados, mas não somaram 1% das intenções de voto. A candidata do PSTU se manteve assim ao longo das três pesquisas. Já o autoproclamado padre foi mencionado pela primeira vez, pois não havia sido citado pelos entrevistados nos dois levantamentos anteriores. Eymael e Léo Péricles não foram escolhidos por nenhum dos entrevistados.
Votos brancos e nulos permanecem em 5%, assim com o índice de entrevistados que não sabem em quem votar para presidente ou não responderam, cuja soma é de 6% . Os percentuais são os mesmos nos três levantamentos realizados pelo Ipec.