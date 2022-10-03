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Eleições 2022

Resultados de pesquisas não se confirmaram no Brasil, diz Renato Casagrande

"Tanto no Brasil como em outros estados as pesquisas apontavam uma direção que não se concretizou. Hoje no Brasil os votos migram de um lado para o outro, de um candidato para outro", disse o o atual governador do Espírito Santo

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 08:09

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 out 2022 às 08:09
O atual governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), que vai disputar o segundo turno com o bolsonarista Carlos Manato (PL), declarou na noite deste domingo (2) que vai reorganizar a campanha e que não trabalhou para se reeleger no primeiro turno.
"Nós temos pé no chão. Trabalhamos até as 17h de hoje. Agora vamos conquistar a confiança do eleitor para que ele vote 40", afirmou Casagrande.
Renato Casagrande com apoiadores após resultado do primeiro turno das eleições no ES. O candidato do PSB obteve 46% dos votos
Renato Casagrande com apoiadores após resultado do primeiro turno das eleições no ES. O candidato do PSB obteve 46% dos votos Crédito: Vitor Jubini
Questionado sobre os resultados das pesquisas que mostravam uma vitória em primeiro turno, o atual governador respondeu que as projeções das pesquisas não se concretizaram no país.
"Tanto no Brasil como em outros estados as pesquisas apontavam uma direção que não se concretizou. Hoje no Brasil os votos migram de um lado para o outro, de um candidato para outro".
Casagrande obteve 46,94% dos votos, ante 38,48% de Manato.

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