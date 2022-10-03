2° turno no ES: Manato critica pesquisas e se diz confiante no resultado

Manato em seu comitê Crédito: Fernando Madeira

A despeito das pesquisas, que pouco lhe favoreceram, o candidato disse que já esperava esse resultado.

“Eu já esperava (um segundo turno) e fico feliz porque há 28 anos não tínhamos um segundo turno no Estado. Quando você vai para o segundo turno é uma nova eleição. Os tempos de televisões são todos meio a meio, você pode mostrar mais a sua ideia. E eu fiquei muito feliz. Todos os dados que eu tinha diziam que eu ia para o segundo turno, e acertaram.”

Ele criticou as pesquisas oficiais, que apontavam para a existência de uma lacuna expressiva entre o primeiro e o segundo colocado, indicando a possibilidade de vitória de Casagrande ainda no primeiro turno.

"Acho que tem que mudar esse sistema de pesquisa. Se você fez a pesquisa, deu o dobro da margem de erro, você tem que indenizar o candidato. Olha o prejuízo que deu pro Espírito Santo" Carlos Manato - PL

Em relação ao segundo turno, especificamente, ele se disse confiante no resultado.

“Nós temos uma estratégia muito interessante agora. Nós vamos mostrar para o Espírito Santo o seguinte: vocês querem o que está aí na área de segurança, ou vocês querem que comecemos a combater lá na divisa? Vocês querem a fila da saúde que tem aí, com milhares de cirurgias para serem feitas, milhares de ressonâncias, milhares de exames complementares? Vocês querem a corrupção ou combater a corrupção? O povo capixaba tem que decidir, mas agora estamos em igualdade de condições, igualdade de tempo para poder ver isso.”

Manato destacou ainda que já começou a buscar o apoio dos candidatos derrotados na primeira fase da disputa. Dois deles já confirmaram.

“Eu gostaria muito de agradecer Guerino Zanon, um parceiro, um amigo leal. Nós fizemos um acordo de procedimento do segundo turno. Durante o primeiro turno, nos respeitamos muito. E logo ontem mesmo, ele me ligou, já fez uma nota. Foi o primeiro grande apoio que tivemos. Hoje cedo estive com Aridelmo, assinamos um protocolo de intenção.”

O candidato ainda se disse otimista em relação ao apoio de Audifax Barcelos (Rede), ex-prefeito da Serra, que alcançou o quarto lugar na disputa no primeiro turno.

“Temos que esperar o Audifax definir os problemas com os partidos dele. Temos que esperar. O Audifax, pessoa física, é meu amigo. Tirando a parte política, tirando ideologia, tirando essas coisas. Ele ficou internado em nosso hospital 45 dias. Eu fui lá ver ele três vezes. Estou otimista que ele também vá entrar nisso aí, o Audifax, pessoa física.”