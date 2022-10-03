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Eleições 2022

Aridelmo declara apoio a Manato nas eleições do ES

Aridelmo Teixeira (Novo) assinou um termo incorporando as partes mais importantes do seu plano de governo ao plano do candidato Carlos Manato (PL)

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 10:31

Amanda Monteiro

Amanda Monteiro

Publicado em 

03 out 2022 às 10:31
Debate na Rede Gazeta
Aridelmo Teixeira, candidato a governador do ES, durante o debate na Rede Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta segunda-feira (3), Aridelmo Teixeira (Novo) declarou apoio ao candidato Carlos Manato (PL), no segundo turno das eleições para governador do Estado.
O empresário assinou um termo incorporando as partes mais importantes do seu plano de governo ao plano de Manato.
Documento que Manato assinou com Aridelmo Crédito: Carlos Manato
"Aridelmo vem para somar em nosso programa de Governo nas áreas da Educação, Revolução Social e Desenvolvimento Econômico", publicou Manato publicou nas redes sociais.
A escolha do novo governador do Espírito Santo será decidida no segundo turno, marcado para o dia 30 de outubro. Na eleição de domingo (2), Renato Casagrande (PSB), o atual governador, obteve no primeiro turno 46,94% dos votos válidos, enquanto o ex-deputado federal Carlos Manato (PL) atingiu 38,48%.
Agora os dois que seguem na disputa iniciam a batalha por apoios e construção de alianças visando ao segundo turno.

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