Aridelmo declara apoio a Manato nas eleições do ES

Nesta segunda-feira (3), Aridelmo Teixeira (Novo) declarou apoio ao candidato Carlos Manato (PL), no segundo turno das eleições para governador do Estado.
O empresário assinou um termo incorporando as partes mais importantes do seu plano de governo ao plano de Manato.
"Aridelmo vem para somar em nosso programa de Governo nas áreas da Educação, Revolução Social e Desenvolvimento Econômico", publicou Manato publicou nas redes sociais.
A escolha do novo governador do Espírito Santo será decidida no segundo turno, marcado para o dia 30 de outubro. Na eleição de domingo (2), Renato Casagrande (PSB), o atual governador, obteve no primeiro turno 46,94% dos votos válidos, enquanto o ex-deputado federal Carlos Manato (PL) atingiu 38,48%.
Agora os dois que seguem na disputa iniciam a batalha por apoios e construção de alianças visando ao segundo turno.