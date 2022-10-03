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Eleições 2022

Lula fala em 'prorrogação' e oportunidade para ampliar alianças

Ex-presidente vê disputa de segundo turno contra Jair Bolsonaro como uma "segunda chance" que o povo lhe deu
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2022 às 23:26

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 23:26

  • VICTORIA AZEVEDO E JOELMIR TAVARES

SÃO PAULO - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse em pronunciamento na noite deste domingo (2), após a confirmação de que irá ao segundo turno da eleição contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), que a nova rodada da disputa é uma prorrogação e a vê como uma "segunda chance" que o povo lhe deu.
Luiz Inácio Lula da Silva
Lula disse estar pronto para mais 30 dias de campanha Crédito: SUAMY BEYDOUN / AGIF / Agência Estado
Com mais de 99% das urnas apuradas, o petista estava com 48%, ante 43% de Bolsonaro, que registrou um desempenho superior ao que previam as pesquisas encerradas na véspera.
"Isso para nós é apenas uma prorrogação", discursou Lula.
"Para desgraça de alguns, eu tenho mais 30 dias para fazer campanha. Eu adoro fazer campanha, [...] e vai ser importante porque vai ser a primeira chance de a gente fazer um debate com o presidente da República, para saber se ele vai continuar contando mentiras", afirmou.
"Acho que é uma segunda chance que o povo brasileiro me dá."

ALIADOS E ARTISTAS AO LADO DO PETISTA

Lula acompanhou a apuração em um hotel no centro de São Paulo. Ele falou à imprensa e aos correligionários no auditório do local. A seu lado no palco estavam a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e o candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSB), entre outros.
As três primeiras fileiras de cadeiras do auditório ficaram reservadas para familiares e aliados do ex-presidente. Apoiadores de sua candidatura como a cantora Daniela Mercury, o comediante Paulo Vieira, a chef Bela Gil, a historiadora Lilia Schwarcz e o advogado Silvio Almeida estavam no espaço para convidados.
Cerca de 400 jornalistas foram credenciados para a cobertura.
O ex-presidente estava sereno enquanto acompanhava a apuração, e aliados demonstravam apreensão, segundo presentes. Por volta das 20 horas, Lula caminhava pelo salão, enquanto, impávido, o candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSB), acompanhava a evolução dos números pelo celular.

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