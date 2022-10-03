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São Paulo

Marcos Pontes (PL) supera favorito Márcio França (PSB) e é eleito senador por SP

O ex-ministro da gestão Bolsonaro Marcos Pontes (PL) superou o favorito Márcio França (PSB) e venceu a corrida pelo Senado por São Paulo.

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 21:27

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 out 2022 às 21:27
O ministro Marcos Pontes
O ministro Marcos Pontes Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agênc
O astronauta e ex-ministro da gestão Bolsonaro Marcos Pontes (PL) superou o favorito Márcio França (PSB) e venceu a corrida pelo Senado por São Paulo. Com 98,68% das urnas apuradas, o astronauta aparece com 49,74% dos votos válidos. França, que já foi governador paulista e decidiu concorrer ao posto de última hora, após aliança com o PT, ficou com 36,19%, seguido pela deputada estadual Edson Aparecido (MDB), com 7,67% dos votos válidos, e Janaina Paschoal (PRTB), que ficou com 2,08%. Nesta eleição, a vaga era única. Pontes substituirá o atual senador José Serra (PSDB), que encerra seu mandato no Senado.
Pontes nasceu em Bauru (SP) e tem 59 anos. É engenheiro aeronáutico formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Ficou conhecido por ser o primeiro astronauta brasileiro a ir para o espaço em 2006, quando partiu para a Estação Espacial Internacional a bordo da nave russa Soyuz TMA-8.
Em 2018, foi eleito segundo suplente do então senador Major Olimpio, morto vítima de covid-19. Foi ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações do governo Bolsonaro de 2019 a 2022.
Entre suas principais propostas estavam aumentar o número de creches, reajustar o salário dos policiais militares, trabalhar pela reforma tributária, estimular parcerias com empresas e instituições de ensino estrangeiras e financiar mais pesquisas. Pontes tem como 1º suplente o Professor Alberto e como 2º suplente Sirlange Manga, ambos do PL.

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