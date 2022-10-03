"Mudança mais profunda do país já começou", diz Bolsonaro

Bolsonaro disse que o primeiro turno foi a "maior vitória dos patriotas" da história Crédito: Alan Santos / PR

"Mantenham o foco! Um dos principais e mais difíceis objetivos foi alcançado ontem (domingo). Nós já temos o que é necessário para libertar o Brasil do autoritarismo, da chantagem e da injustiça que tanto nos indigna. A mudança mais profunda do país já começou! Não é o povo que deve temer", escreveu Bolsonaro, no Twitter.

Mais cedo, também nas redes sociais, o presidente comemorou a eleição de aliados para a Câmara e o Senado. Bolsonaro também voltou a criticar os institutos de pesquisas e disse que domingo (2) ocorreu a "maior vitória dos patriotas" na história do País.

"Contra tudo e contra todos, tivemos no 1º turno de 2022 uma votação mais expressiva do que aquela que tivemos em 2018. Foram quase 2 milhões de votos a mais! Também elegemos as maiores bancadas da Câmara e do Senado, o que era a nossa maior prioridade neste primeiro momento", escreveu o presidente, no Twitter.