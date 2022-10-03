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Eleições 2022

"Mudança mais profunda do país já começou", diz Bolsonaro

Presidente comemorou, nas redes sociais, a eleição de aliados para a Câmara dos Deputados e o Senado

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 17:16

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 out 2022 às 17:16
BRASÍLIA - Um dia após a definição do primeiro turno, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nas redes sociais que a "mudança mais profunda" do país já começou. O chefe do Executivo foi para a segunda etapa da disputa contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com mais votos do que o previsto pelas principais pesquisas. Além disso, o partido do candidato à reeleição terá as maiores bancadas da Câmara e do Senado a partir de 2023.
Presidente Jair Bolsonaro em Nova York
Bolsonaro disse que o primeiro turno foi a "maior vitória dos patriotas" da história Crédito: Alan Santos / PR
"Mantenham o foco! Um dos principais e mais difíceis objetivos foi alcançado ontem (domingo). Nós já temos o que é necessário para libertar o Brasil do autoritarismo, da chantagem e da injustiça que tanto nos indigna. A mudança mais profunda do país já começou! Não é o povo que deve temer", escreveu Bolsonaro, no Twitter.
Mais cedo, também nas redes sociais, o presidente comemorou a eleição de aliados para a Câmara e o Senado. Bolsonaro também voltou a criticar os institutos de pesquisas e disse  que domingo (2) ocorreu a "maior vitória dos patriotas" na história do País.
"Contra tudo e contra todos, tivemos no 1º turno de 2022 uma votação mais expressiva do que aquela que tivemos em 2018. Foram quase 2 milhões de votos a mais! Também elegemos as maiores bancadas da Câmara e do Senado, o que era a nossa maior prioridade neste primeiro momento", escreveu o presidente, no Twitter.
No Senado, Bolsonaro conseguiu eleger aliados como Damares Alves (Republicanos-DF), ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos; o vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos-RS); Tereza Cristina (PP-MS), ex-ministra da Agricultura; Cleitinho (PSC-MG); Jorge Seif (PL-SC); Rogério Marinho (PL-RN), ex-ministro do Desenvolvimento Regional; Marcos Pontes (PL-SP), ex-ministro da Ciência e Tecnologia; e Magno Malta (PL-ES).

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