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Dia de tensão

Vamos caçar os mandantes dos ataques em Vitória, afirma Casagrande

Governador diz que 10 pessoas foram presas após ataques a ônibus nesta terça-feira (11) e promete reforço na segurança para encontrar outros envolvidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2022 às 20:55

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 20:55

Governador Renato Casagrande
Governador Renato Casagrande Crédito: Fernando Madeira
O governador Renato Casagrande (PSB) falou sobre o dia de tensão vivido em Vitória, nesta terça-feira (11), em uma coletiva de imprensa no início da noite. De acordo com ele, 10 pessoas ligadas aos ataques a ônibus foram presas. E afirmou que a polícia não vai se intimidar.
“Já fizemos a prisão de 10 pessoas envolvidas nos incêndios a esses ônibus e sabemos de que grupo está vindo o comando. E nossa polícia está atuando para que possamos alcançar não apenas aqueles que estão ali na operação de atear fogo, mas também quem está dando as ordens.”
Vamos caçar os mandantes dos ataques em Vitória, afirma Casagrande
Pelo menos seis ônibus foram atacados na Capital — 5 queimados e um metralhado — após a morte de Jonathan Candida Cardoso, apontado como segurança do chefe do tráfico do Bairro da Penha, Fernando Moraes Pereira Pimenta, conhecido como “Marujo”.

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O governador garantiu que a segurança estará reforçada nas próximas horas e também no feriado desta quarta-feira (12): “Nossas forças policiais estão nas ruas da Grande Vitória para que a gente possa controlar a situação e ir para cima desse grupo criminoso. O que mais importa é que estamos trabalhando com informações.”
E acrescentou: “A Polícia Militar e a Polícia Civil estão em operação neste momento para que a gente possa dar tranquilidade ao morador, o trabalho é intenso. Temos neste momento mais de 350 homens da Polícia Militar, além de policiais civis e guardas militares, trabalhando para dar tranquilidade às pessoas”.
Na avaliação de Casagrande, os episódios desta terça são uma reação à atuação da polícia contra casos complicados ocorridos no Estado, disse ele, ao lembrar as ações após os assaltos a bancos em Santa Leopoldina. “A motivação é o confronto que houve (com a PM) e a morte de uma pessoa muito próxima do comando do grupo criminoso. Essa é a motivação com que estamos trabalhando. Não temos ainda nenhuma outra informação a não ser essa.”

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Ele enfatizou que o trabalho das polícias vai continuar intenso. “Os grupos criminosos tentam intimidar, para pôr limite às nossas forças policiais, só que não conseguem. Nós estamos partindo para cima, porque bandido não vai se criar aqui, como já dizem todos os nossos comandantes de polícia. Nós queremos, de fato, que esse Estado continue com um trabalho que vem sendo desenvolvido, que é um trabalho que tem dado resultado nos indicadores.
Sobre as ameaças sofridas pela imprensa, o governador informou que a Polícia Civil está investigando os fatos para chegar aos responsáveis.

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