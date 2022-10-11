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Transcol e municipal

Tensão em Vitória: oito linhas de ônibus são suspensas na Grande Vitória

Ceturb afirmou que as linhas 211, 224, 212, 213, 010, 051, 052 e 123 estão suspensas, enquanto as 518 e 535 tiveram os percursos alterados
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

11 out 2022 às 16:21

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 16:21

Terceiro ataque a ônibus é registrado em Santo Antônio, Vitória, nesta terça-feira (11)
Em Santo Antônio, um ônibus foi incendiado no começo da tarde desta terça (11). Antes, outros dois já haviam sido destruídos  Crédito: Carlos Alberto Silva | A Gazeta
Após os múltiplos ataques a coletivos da Grande Vitória e também a uma equipe de imprensa da TV Tribuna nesta terça-feira (11), a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb) informou que pelo menos 10 linhas de ônibus sofreram alguma alteração ao longo do dia. 
A instituição afirmou que as linhas 211, 224, 212, 213, 010, 051, 052 e 123, do Sistema Transcol e Municipalestão suspensas, enquanto as 518 e 535 tiveram os percursos alterados e estão passando pelo Centro da capital.
"Assim que a situação voltar ao normal, os itinerários voltarão a ser cumpridos", informou a Ceturb, por nota. 
Mais informações em instantes

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