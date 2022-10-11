Tensão em Vitória: oito linhas de ônibus são suspensas na Grande Vitória

Em Santo Antônio, um ônibus foi incendiado no começo da tarde desta terça (11). Antes, outros dois já haviam sido destruídos

A instituição afirmou que as linhas 211, 224, 212, 213, 010, 051, 052 e 123, do Sistema Transcol e Municipal, estão suspensas, enquanto as 518 e 535 tiveram os percursos alterados e estão passando pelo Centro da capital.