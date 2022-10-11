Tensão em Vitória: escolas, faculdades e postos de saúde suspendem atividades

Vitória convive com o clima de medo em muitos bairros após ataques a ônibus nesta terça-feira (11) Crédito: Fernando Madeira

Devido aos ataques que ocorrem desde a manhã desta terça-feira (11) em pontos de Vitória , algumas escolas, faculdades e unidades de saúde suspenderam as atividades na Capital. Três ônibus foram depredados – dois queimados e um metralhado – e ainda carro de reportagem da TV Tribuna foi incendido, após a morte de Jonathan Candida Cardoso, de 26 anos, conhecido como "faixa preta", com a função de realizar a segurança de Fernando Morais Pereira Pimenta, o "Marujo", chefe do tráfico de drogas no Bairro da Penha.

Confira o levantamento feito por A Gazeta que aponta as instituições de ensino e também de atendimento de saúde que já suspenderam as atividades nesta terça-feira (11).

FACULDADES E UNIVERSIDADES

UFES CAMPUS MARUÍPE

A Superintendência de Comunicação (Supec) da Universidade Federal do Espírito Santo informou, em nota, que os funcionários, estudantes e professores do campus de Maruípe e Goiabeiras foram dispensados a partir das 13 horas por conta dos conflitos na região. O Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam-Ufes) funciona normalmente.

UFES CAMPUS GOIABEIRAS

A Administração Central da Ufes informou que as atividades acadêmicas e administrativas estão suspensas no campus Goiabeiras a partir das 17h30 desta terça-feira (11), em função dos conflitos ocorridos na Capital.

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FAESA

As aulas teóricas do Centro Universitário, no campus Vitória, acontecerão no formato virtual. "Os professores irão disponibilizar os links das aulas nas páginas das disciplinas, no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA", informou a instituição em nota.

IFES - CAMPUS VITÓRIA

A Diretoria-Geral do Campus Vitória informou que, devido às informações sobre ataques em pontos próximos ao campus, o expediente desta terça-feira (11) será encerrado às 16h30. "A diretoria destaca ainda que atividades avaliativas deverão ser remarcadas. O campus permanecerá fechado", ressaltou a Diretoria.

FAVI - ASSOCIAÇÃO VITORIANA DE ENSINO SUPERIOR

A Associação Vitoriana de Ensino Superior (Favi) informou que não haverá aula na instituição no turno noturno desta terça-feira (11).

ESCOLAS

CMEI / EMEF

A Secretaria de Educação de Vitória (Seme) informou, em nota, que suspendeu as aulas do turno vespertino no Cmei Laurentina Mendonça Corrêa (Consolação) e nas Emef João Bandeira (Consolação) e Zilda Andrade (Bonfi nesta terça-feira (11).

LEONARDO DA VINCI

A Equipe do Centro Educacional Leonardo da Vinci informou que todas as atividades extras, ofertadas após 17h15 desta terça-feira (11), estão canceladas (Escola de Esportes, Escola de Ballet, Escola de Música, Middle School, High School, Aulas Extras e de Reforço, entre outras). "Solicitamos aos Pais ou Responsáveis que retirem seus filhos até o horário de encerramento do turno letivo", reforça.

UNIDADES DE SAÚDE

A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) informou, em nota, que as Unidades de Saúde de Consolação, Bairro da Penha e Bonfim suspenderam os atendimentos na parte da tarde.