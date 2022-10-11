Tensão em Vitória: Ufes suspende aulas em Maruípe após ataques a ônibus

As atividades acadêmicas e administrativas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no campus Maruípe, em Vitória, foram suspensas no início da tarde desta terça-feira (11), após a morte do segurança de um traficante, o que tem gerado insegurança na população, com ao menos três ônibus atacados — dois deles foram incendiados no meio da rua. Um carro de reportagem da TV Tribuna também foi incendiado durante o trabalho de jornalistas.
O aviso aos estudantes da Ufes foi enviado por e-mail, às 13h25 desta terça (11). "Informo a suspensão [...] em virtude dos riscos à integridade física da comunidade acadêmica", diz o texto enviado pela Ufes.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Ufes informou oficialmente que os funcionários, estudantes e professores do campus de Maruípe foram dispensados a partir das 13 horas por conta dos conflitos na região. O Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam-Ufes) funciona normalmente.
ATAQUES COMEÇARAM APÓS MORTE DE SEGURANÇA DE TRAFICANTE
Os ataques a ônibus e a um carro da TV Tribuna começaram após a morte de Jonathan Candida Cardoso, de 26 anos. Ele era conhecido como "faixa preta", com a função de realizar a segurança imediata de Fernando Morais Pereira Pimenta, o "Marujo", que é chefe do tráfico de drogas no Bairro da Penha.
Entre a manhã e o início da tarde desta terça (11), um ônibus foi metralhado, dois coletivos foram incendiados e um carro de reportagem também foi incendiado.