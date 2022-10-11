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Tensão em Vitória: Ufes suspende aulas em Maruípe após ataques a ônibus

Funcionários, estudantes e professores do campus de Maruípe foram dispensados a partir das 13 horas por conta dos conflitos na região. O Hucam funciona normalmente

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 14:53

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

11 out 2022 às 14:53
Hucam
Aulas foram suspensas, mas Hucam funciona normalmente em Vitória Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo A Gazeta
As atividades acadêmicas e administrativas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no campus Maruípe, em Vitória, foram suspensas no início da tarde desta terça-feira (11), após a morte do segurança de um traficante, o que tem gerado insegurança na população, com ao menos três ônibus atacados — dois deles foram incendiados no meio da rua. Um carro de reportagem da TV Tribuna também foi incendiado durante o trabalho de jornalistas. 
O aviso aos estudantes da Ufes foi enviado por e-mail, às 13h25 desta terça (11). "Informo a suspensão [...] em virtude dos riscos à integridade física da comunidade acadêmica", diz o texto enviado pela Ufes.
Aviso da Ufes enviado aos estudantes
Aviso da Ufes enviado aos estudantes Crédito: Reprodução | Ufes
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Ufes informou oficialmente que os funcionários, estudantes e professores do campus de Maruípe foram dispensados a partir das 13 horas por conta dos conflitos na região. O Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam-Ufes) funciona normalmente.

ATAQUES COMEÇARAM APÓS MORTE DE SEGURANÇA DE TRAFICANTE

Os ataques a ônibus e a um carro da TV Tribuna começaram após a morte de Jonathan Candida Cardoso, de 26 anos. Ele era conhecido como "faixa preta", com a função de realizar a segurança imediata de Fernando Morais Pereira Pimenta, o "Marujo", que é chefe do tráfico de drogas no Bairro da Penha.
Entre a manhã e o início da tarde desta terça (11), um ônibus foi metralhado, dois coletivos foram incendiados e um carro de reportagem também foi incendiado

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