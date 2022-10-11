Relatos de um dia de caos, fúria e perplexidade na capital do ES

Ônibus incendiado e destruído ao lado da Basílica de Santo Antônio Crédito: Fernando Madeira

Esta terça-feira (11), véspera do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, será marcada como uma das mais tristes e violentas da história de Vitória. Desde cedo a capital capixaba convive com medo, tensão e desespero. Até este momento, no começo da noite, já foram registrados cinco ônibus incendiados (Consolação, Santo Antônio, Parque Moscoso, Enseada do Suá e Praia de Santa Helena) e dois metralhados (Bonfim e Av. Leitão da Silva) A coluna faz um relato desse dia de fúria, dor e perplexidade.

NÃO PARO AQUI

Dentro de um ônibus do Transcol que circula somente na Capital, o motorista avisou que pararia em dois pontos antes de Jesus de Nazareth. Motivo: local perigoso e conhecido pelo tráfico.

CURIOSIDADE

Pessoas na rua e dentro de ônibus tiravam fotos do veículo em chamas em frente ao Hortomercado, na Enseada do Suá.

HORA-EXTRA

Às 18h, as luzes das salas e gabinetes da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) estavam, em sua maioria, ligadas. Pessoal trabalhando.

IMOBILIDADE

Pontos de ônibus da Capital ficaram lotados e o trânsito deu um nó em vários locais

EXPLORAÇÃO

Quem teve de pegar corrida pelo Uber sentiu no bolso. O valor foi nas alturas, inclusive para pequenas distâncias.

NA VELOCIDADE DO ZAP

Os ataques quase que simultâneos viraram assunto das conversas de bares e botecos da cidade. Cada um mostrava o vídeo que recebia.

SACOU PRIMEIRO

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), foi o político mais rápido a falar sobre o dia de caos na sua cidade. Colocou o colete balístico, ao modo Rodney Miranda, e contou as ações da Guarda Municipal na apreensão de dois menores suspeitos de tocar fogo em um ônibus.

Trânsito intenso próximo ao Hortomercado da Praia do Suá, local onde foi atacado um ônibus no começo da noite Crédito: Fernando Madeira

PALAVRA OFICIAL

O governador Renato Casagrande se manifestou pelo Twitter e depois, à noite, concedeu entrevistas

SITUAÇÃO ESTRANHA

Na entrada da Terceira Ponte, onde um coletivo também havia sido atacado pelos marginais e pegado fogo, dezenas de cabos eleitorais balançavam bandeiras de Casagrande. Depois, diante da situação estranha, recolheram o material e foram embora.

TERRORISMO

As redes sociais foram inundadas com mensagens de marginais ameaçando causar mais estragos na cidade.

ONDE HÁ FUMAÇA...

O dia foi marcado por sinais de fumaça… preta. Cidadãos especulavam de onde vinha o mais novo ataque.

A PÉ

Leitora da coluna ficou a pé quando foi tentar pegar um Transcol no ponto da Rua Duckla de Aguiar, na Praia de Santa Helena, próximo ao acesso da Terceira Ponte. A moça acabou deparando com um ônibus queimado.

CALADÃO NA HORA ERRADA

Para piorar o dia de caos, clientes da Claro/Net ficaram sem internet e TV durante toda a tarde nas regiões da Praia do Canto, Barro Vermelho, Santa Lúcia e partes da Enseada do Suá.

ALÔ, DR. FREUD?