Tensão em Vitória: "Marujo, sai do ES ou cava buraco. Vamos te achar"

Ônibus e carro de imprensa incendiados, coletivo metralhado e tiros pela Capital. Vitória virou cenário de guerra nesta terça-feira (11), após a morte de um traficante que fazia a segurança de Fernando Moraes Pimenta, o Marujo, número um da lista dos mais procurados do Estado. O comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Douglas Caus, deu um recado para o criminoso, que ainda continua foragido.
"Marujo, ou você sai do Estado ou cava um buraco e desaparece, porque mais cedo ou mais tarde a polícia vai te achar, e quando te achar, você que gosta de reagir, o seu caminho já está selado", disse, na tarde desta terça, durante coletiva de imprensa.
Tensão em Vitória
"O Marujo tem que botar a barba dele de molho porque ele deve ser o próximo a ser preso. E não adianta ir para a casa dos seus parentes no Bairro da Penha, porque se for encontrado dentro da casa, vai todo mundo (preso) por associação criminosa e associação de quadrilha "
Marujo tem pelo menos sete mandados de prisão em aberto, desde 2017. Foi após uma denúncia de que ele estaria no Bonfim, em Vitória, nesta segunda-feira (10), que uma ação da polícia acabou com um dos seguranças do traficante morto, o que desencadeou a série de ataques na Capital nesta terça.
De acordo com o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Marcio Celante, pelo menos 300 policiais estão atuando em pontos do Bairro da Penha e Santo Antônio, onde ônibus foram incendiados no início da tarde, além de outras regiões de Vitória. "Vamos manter a presença policial a fim de dar uma segurança àquela comunidade para que possa ir para o seu trabalho, para sua escola de forma tranquila", afirmou.
Segundo ele, estão empenhados no reforço do patrulhamento agentes da Força Tática, Batalhão de Missões Especiais, Batalhão de Ações com Cães e Coordenadoria de Recursos Especiais.