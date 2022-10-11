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Recado do comandante

Tensão em Vitória: "Marujo, sai do ES ou cava buraco. Vamos te achar"

Autoridades da área de Segurança Pública falaram sobre o dia de caos em Vitória, após morte de traficante; comandante-geral da Polícia Militar deu recado direto à chefe do tráfico do Bairro da Penha
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

11 out 2022 às 20:57

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 20:57

Comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Marcio Celante, e delegado-geral da PCES, José Darcy Arruda
Comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Marcio Celante, e delegado-geral da PCES, José Darcy Arruda Crédito: Carlos Alberto Silva
Ônibus e carro de imprensa incendiados, coletivo metralhado e tiros pela Capital. Vitória virou cenário de guerra nesta terça-feira (11), após a morte de um traficante que fazia a segurança de Fernando Moraes Pimenta, o Marujo, número um da lista dos mais procurados do Estado. O comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Douglas Caus, deu um recado para o criminoso, que ainda continua foragido.
"Marujo, ou você sai do Estado ou cava um buraco e desaparece, porque mais cedo ou mais tarde a polícia vai te achar, e quando te achar, você que gosta de reagir, o seu caminho já está selado", disse, na tarde desta terça, durante coletiva de imprensa. 
Tensão em Vitória
"O Marujo tem que botar a barba dele de molho porque ele deve ser o próximo a ser preso. E não adianta ir para a casa dos seus parentes no Bairro da Penha, porque se for encontrado dentro da casa, vai todo mundo (preso) por associação criminosa e associação de quadrilha "
Coronel Douglas Caus - Comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo
Marujo tem pelo menos sete mandados de prisão em aberto, desde 2017. Foi após uma denúncia de que ele estaria no Bonfim, em Vitória, nesta segunda-feira (10), que uma ação da polícia acabou com um dos seguranças do traficante morto, o que desencadeou a série de ataques na Capital nesta terça.
De acordo com o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Marcio Celante, pelo menos 300 policiais estão atuando em pontos do Bairro da Penha e Santo Antônio, onde ônibus foram incendiados no início da tarde, além de outras regiões de Vitória. "Vamos manter a presença policial a fim de dar uma segurança àquela comunidade para que possa ir para o seu trabalho, para sua escola de forma tranquila", afirmou. 
Segundo ele, estão empenhados no reforço do patrulhamento agentes da Força Tática, Batalhão de Missões Especiais, Batalhão de Ações com Cães e Coordenadoria de Recursos Especiais. 

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