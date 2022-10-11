Tensão em Vitória: "Marujo, sai do ES ou cava buraco. Vamos te achar"

Comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Marcio Celante, e delegado-geral da PCES, José Darcy Arruda Crédito: Carlos Alberto Silva

"Marujo, ou você sai do Estado ou cava um buraco e desaparece, porque mais cedo ou mais tarde a polícia vai te achar, e quando te achar, você que gosta de reagir, o seu caminho já está selado", disse, na tarde desta terça, durante coletiva de imprensa.

Your browser does not support the audio element. Tensão em Vitória

"O Marujo tem que botar a barba dele de molho porque ele deve ser o próximo a ser preso. E não adianta ir para a casa dos seus parentes no Bairro da Penha, porque se for encontrado dentro da casa, vai todo mundo (preso) por associação criminosa e associação de quadrilha " Coronel Douglas Caus - Comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo

Marujo tem pelo menos sete mandados de prisão em aberto, desde 2017. Foi após uma denúncia de que ele estaria no Bonfim, em Vitória, nesta segunda-feira (10), que uma ação da polícia acabou com um dos seguranças do traficante morto, o que desencadeou a série de ataques na Capital nesta terça.

De acordo com o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Marcio Celante, pelo menos 300 policiais estão atuando em pontos do Bairro da Penha e Santo Antônio, onde ônibus foram incendiados no início da tarde, além de outras regiões de Vitória. "Vamos manter a presença policial a fim de dar uma segurança àquela comunidade para que possa ir para o seu trabalho, para sua escola de forma tranquila", afirmou.

Segundo ele, estão empenhados no reforço do patrulhamento agentes da Força Tática, Batalhão de Missões Especiais, Batalhão de Ações com Cães e Coordenadoria de Recursos Especiais.

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