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Em Alegre

Briga em boate envolvendo policial penal termina em tiros; veja vídeo

Inspetor penitenciário teria atirado contra outro homem após confusão, segundo testemunhas; os dois se feriram e foram levados para hospitais da região

Publicado em 12 de Outubro de 2022 às 17:15

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

12 out 2022 às 17:15
Uma confusão em uma boate terminou em tiros na manhã desta quarta-feira (12) em Alegre, no Sul do Espírito Santo. Testemunhas relataram para a Polícia Militar que um policial penal de 36 anos teria sacado uma arma e atirado contra outro homem, de 27, depois de uma briga. Os dois ficaram feridos.
Um vídeo, de uma câmera posicionada dentro do estabelecimento, que fica na localidade de Alto da Serra, às margens da BR 482, mostra o momento em que os indivíduos tiveram uma luta corporal. Tudo aconteceu por volta das 5h30. Os nomes dos envolvidos não foram informados pela polícia.
Quando os policiais chegaram ao local, os dois envolvidos estavam sendo atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe médica encontrou quatro perfurações no homem de 27 anos e duas no policial penal, que pode ter se ferido durante a briga, informou a PM, em nota.
Segundo informações apuradas por A Gazeta, devido aos ferimentos, o policial foi encaminhado a um hospital de Alegre, onde está sob escolta policial até a liberação médica. O outro homem envolvido está em um hospital de Guaçuí.
A arma utilizada pelo policial, uma pistola 9 mm, foi apreendida pela Polícia Militar, além de dez munições intactas. Os policiais também apreenderam dois estojos e três projéteis. Todo o material foi entregue na 6ª Delegacia Regional de Alegre.
A reportagem solicitou informações sobre a ocorrência à Polícia Civil. Quando a resposta for obtida, será acrescentada ao texto.
Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que a corregedoria acompanha o caso. "Uma sindicância será aberta para apurar os fatos e possíveis penalidades administrativas", finalizou a pasta, em nota.
Na manhã desta quinta-feira (13), a PM informou que o homem de 27 anos sofreu quatro tiros e está em estado grave. Ele foi encaminhado para um hospital em Cachoeiro, conforme comunicou o hospital em que ele estava na quarta (12), em Guaçuí. Já o agente penitenciário sofreu dois tiros e está em estado estável. Ele deu entrada em um hospital de Alegre, mas foi transferido para uma unidade em Guaçuí.  

Atualização

13/10/2022 - 11:01
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) enviou nota, na manhã desta quinta-feira (13), informando que está apurando o caso. O texto foi atualizado.

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