Ponto a ponto: dia de terror com incêndios e tiroteios em Vitória

Bandidos colocam fogo em ônibus perto do Hortomercado, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Seis ônibus incendiados e ainda outro metralhado. Atividades suspensas em escolas e comércio. Entre as pessoas, o medo se espalhou. Ao longo desta terça-feira (11), a Capital capixaba (e também a Serra) sofreu uma série de ataques orquestrados pelo Primeiro Comando de Vitória (PCV) , principal organização criminosa do Espírito Santo , cuja marca de destruição pode ser vista em inúmeras regiões da cidade.

Your browser does not support the audio element. Dia de terror com incêndios e tiroteios em Vitória

Pelo menos sete coletivos viraram alvo dos bandidos – seis foram incendiados e um fuzilado. O carro da TV Tribuna também foi atacado por criminosos, que renderam um funcionário da emissora. A reportagem de A Gazeta preparou um ponto a ponto de tudo o que aconteceu ao longo do dia e se prolongou também à noite. Confira:

ESTOPIM DO CAOS

De acordo com a PM, equipes policiais se deslocaram até o local após receber uma denúncia de que o traficante estaria na região com seguranças armados, entre eles o suspeito que foi morto, planejando efetuar ataques a gangues rivais.

Jonathan Candida Cardoso era conhecido por ser segurança de Marujo, um dos criminosos mais procurados do Espírito Santo Crédito: Reprodução

Horas depois da morte de Jonathan, um grupo fechou a Avenida Marechal Campos, próximo ao Bonfim. Segundo a Polícia Militar, a maioria dos integrantes era mulher. Elas gritaram contra os policiais e acabaram se dispersando quando o efetivo aumentou no local.

1º ÔNIBUS ATACADO E CARRO DE REPORTAGEM

A sequência de ações criminosas começou por volta de 10h30, quando um ônibus foi metralhado no bairro Consolação . A Polícia Militar afirmou que indivíduos armados retiraram o motorista e passageiros de um coletivo e atiraram contra o veículo. Além disso, a corporação confirmou que a ação teria, de fato, relação com a morte do traficante.

Criminosos incendiaram um ônibus no bairro Consolação Crédito: Fernando Madeira

TV Gazeta, foi ao local e relatou ao vivo, no ES1, que equipes de reportagem estavam sendo ameaçadas a deixarem o local No final da manhã, outro ataque aconteceu na mesma região. Dessa vez, um carro de reportagem da TV Tribuna foi incendiado por criminosos . A repórter Daniela Carla, da, foi ao local e relatou ao vivo, no ES1, que equipes de reportagem estavam sendo ameaçadas a deixarem o local

DOIS COLETIVOS INCENDIADOS

A fumaça de Consolação pôde ser vista de diversos pontos de Vitória. Confira no vídeo: A partir de 13h30, o primeiro ônibus foi incendiado na Avenida Marechal Campos, altura de Consolação, em Vitória A fumaça de Consolação pôde ser vista de diversos pontos de Vitória. Confira no vídeo:

Enquanto um ônibus era incendiado em Consolação, criminosos orquestraram mais um ataque, desta vez no bairro Santo Antônio. As ações aconteceram praticamente ao mesmo tempo, porém em pontos diferentes da Capital capixaba.

Fotojornalismo: tensão em Vitória e população no fogo cruzado

NO FOGO CRUZADO

Em meio ao caos que se instaurou na cidade, moradores sofreram com o medo e a sensação de insegurança. Imagens dos repórteres fotográficos Carlos Alberto Silva e Fernando Madeira, de A Gazeta, mostram a população dos bairros mais atingidos fugindo dos incêndios, além de policiais trabalhando e até resgatando crianças dentro de uma casa.

Fotojornalismo: tensão em Vitória e população no fogo cruzado

INÍCIO DE NOITE CAÓTICA

Próximo ao acesso para a Terceira Ponte, em Vitória, o sexto ônibus foi atacado e incendiado Crédito: Leitor | A Gazeta

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