Aulas são retomadas em escola onde menino foi baleado na cabeça em Vitória

Quadra de escola onde criança foi baleada na cabeça em Vitória Crédito: Oliveira Alves

O movimento foi pequeno no início da manhã, horário de entrada dos alunos e muitos estavam assustados com o que aconteceu. Algumas crianças chegaram acompanhadas dos pais.

"Será que a gente vai morrer na escola?", disse um aluno na manhã desta quinta-feira.

BALEADO NA QUADRA DURANTE FESTA DE DIA DAS CRIANÇAS

O menino de 10 anos foi baleado na quadra da unidade durante uma festa em comemoração ao Dia das Crianças. A escola pensou que o aluno havia caído depois de uma brincadeira no pátio. O pai descobriu a marca de tiro na cabeça do filho enquanto o levava ao hospital.

A criança foi internada em estado gravíssimo no Hospital Infantil Milena Gotard, na capital capixaba.

A prefeitura informou nesta quinta-feira que equipes da Guarda Municipal estão dando suporte nas região da escola, para fazer a segurança dos alunos.

O caso é investigado pela Polícia Civil e, até a última atualização desta reportagem nenhum suspeito tinha sido preso.