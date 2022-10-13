Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro São Cristóvão

Aulas são retomadas em escola onde menino foi baleado na cabeça em Vitória

Criança de 10 anos  foi baleada na tarde de terça-feira (11), em meio a uma festa de comemoração ao Dia das Crianças na escola

Publicado em 

13 out 2022 às 09:01

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 09:01

Quadra de escola onde criança foi baleada na cabeça em Vitória
Quadra de escola onde criança foi baleada na cabeça em Vitória Crédito: Oliveira Alves
Após o feriado do Dia das crianças, as aulas foram retomadas com movimento menor de estudantes nesta quinta-feira (13), na escola municipal Orlandina d'Almeida Lucas, no bairro São Cristóvão, em Vitória, onde um menino de 10 anos foi baleado na cabeça na tarde de terça-feira (11).
O movimento foi pequeno no início da manhã, horário de entrada dos alunos e muitos estavam assustados com o que aconteceu. Algumas crianças chegaram acompanhadas dos pais.
"Será que a gente vai morrer na escola?", disse um aluno na manhã desta quinta-feira.

BALEADO NA QUADRA DURANTE FESTA DE DIA DAS CRIANÇAS

O menino de 10 anos foi baleado na quadra da unidade durante uma festa em comemoração ao Dia das Crianças. A escola pensou que o aluno havia caído depois de uma brincadeira no pátio. O pai descobriu a marca de tiro na cabeça do filho enquanto o levava ao hospital.
A criança foi internada em estado gravíssimo no Hospital Infantil Milena Gotard, na capital capixaba.
A prefeitura informou nesta quinta-feira que equipes da Guarda Municipal estão dando suporte nas região da escola, para fazer a segurança dos alunos.
O caso é investigado pela Polícia Civil e, até a última atualização desta reportagem nenhum suspeito tinha sido preso.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

Veja Também

Homem é preso em ônibus em Vitória por abusar de duas mulheres

Briga em boate envolvendo policial penal termina em tiros; veja vídeo

Ataques em Vitória foram próximos a áreas de conflito do tráfico; veja mapa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bruno Passoni, Bruno Araújo, Karine Karam, Luiz Lara e Marcello Moraes
Veja como foi o lançamento do 34º Recall de Marcas de A Gazeta
Imagem de destaque
Esgoto da Serra: a reunião dos empresários da construção civil com o governador
Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados