Criança leva tiro na cabeça ao brincar no pátio de escola em Vitória

"A Secretaria Municipal de Segurança declara que as primeiras informações apontam que o menino estava jogando futebol no pátio, com os colegas, quando caiu. Inicialmente, foi considerada a hipótese de que a criança teria tropeçado e batido a cabeça, visto que não foi ouvido disparo nem constatada qualquer anormalidade no ambiente escolar.

Ele foi imediatamente levado ao hospital pelo SAMU e a família foi acionada. No hospital, foi constatado um ferimento por arma de fogo na cabeça. As investigações seguem, com o objetivo de esclarecer os fatos. A Prefeitura Municipal de Vitória lamenta profundamente o ocorrido e externa solidariedade ao estudante e seus familiares. A municipalidade se colocou à disposição e ofereceu todo apoio à família."