Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Terror na Capital

Criança leva tiro na cabeça ao brincar no pátio de escola em Vitória

Menino de 10 anos jogava bola durante festa de Dia das Crianças dentro de escola municipal quando foi atingido, na tarde desta terça-feira (11); ele está internado em estado grave

Publicado em 12 de Outubro de 2022 às 09:29

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

12 out 2022 às 09:29
Um menino de 10 anos foi baleado na cabeça enquanto jogava bola dentro de pátio da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Orlandina D'Almeida Lucas, em São Cristóvão, Vitória, na tarde desta terça-feira (11). Ele precisou passar por cirurgia e está internado em estado grave no hospital, em coma induzido.
O pai do menino conversou com o repórter André Falcão, da TV Gazeta, e contou que a criança participava de uma festa de Dia das Crianças na escola. De repente, funcionários do colégio ligaram informando que o garoto havia caído enquanto jogava bola e que haviam acionado socorro.
A criança de 10 anos foi baleada no pátio da escola municipal Orlandina D'Almeida Lucas, em São Cristóvão, em Vitória
A criança de 10 anos foi baleada no pátio da escola municipal Orlandina D'Almeida Lucas, em São Cristóvão, em Vitória Crédito: Oliveira Alves
Enquanto a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência se deslocava para a escola, o pai da criança chegou à instituição e percebeu que o filho estava com um buraco na cabeça. O menino foi socorrido pelo Samu e, no hospital, os médicos confirmaram que se tratava de uma perfuração por arma de fogo.
Apesar do estado grave, o menino está estável e em observação. Os médicos informaram à família que é necessário esperar 72 horas para saber como o organismo dele vai reagir. Até o momento não há previsão de alta. Os pais estão muito aflitos.

DIA DE CAOS E TERROR EM VITÓRIA

A ocorrência aconteceu em meio a um dia de caos em Vitória nesta terça-feira, quando, desde cedo, traficantes da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV) impuseram terror na Capital e também na Serra.
Desde 10h30, um ônibus foi metralhado, seis foram incendiados, carro da imprensa destruído e muitos disparos foram ouvidos pela Capital. Os ataques foram promovidos como represália à morte de um traficante no Bonfim, durante confronto com a PM, na noite de segunda-feira (10).

Fotojornalismo: tensão em Vitória e população no fogo cruzado

Criança leva tiro na cabeça ao brincar no pátio de escola em Vitória
A suspeita do pai é que um desses disparos tenha caído na escola e atingido o menino, já que, até então, agentes de segurança municipal informaram a ele que não houve registro de ocorrência próximo ao colégio durante a tarde.

Nota da Prefeitura de Vitória na íntegra:

"A Secretaria Municipal de Segurança declara que as primeiras informações apontam que o menino estava jogando futebol no pátio, com os colegas, quando caiu. Inicialmente, foi considerada a hipótese de que a criança teria tropeçado e batido a cabeça, visto que não foi ouvido disparo nem constatada qualquer anormalidade no ambiente escolar. 

Ele foi imediatamente levado ao hospital pelo SAMU e a família foi acionada. No hospital, foi constatado um ferimento por arma de fogo na cabeça. As investigações seguem, com o objetivo de esclarecer os fatos. A Prefeitura Municipal de Vitória lamenta profundamente o ocorrido e externa solidariedade ao estudante e seus familiares. A municipalidade se colocou à disposição e ofereceu todo apoio à família."

A Polícia Militar afirmou que "policiais militares foram acionados para irem ao Hospital Infantil Milena Gotard, no bairro Bento Ferreira, em Vitória, pois havia dado entrada um menino, de 10 anos, com um ferimento na cabeça, que após avaliação médica constatou ser uma perfuração de arma de fogo no crânio. Uma equipe esteve no local e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil. Segundo informações, o fato aconteceu no bairro São Cristóvão, também na Capital".
Polícia Civil informou que "o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Vitória e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada".

LEIA MAIS SOBRE OS ATAQUES EM VITÓRIA

Sétimo ônibus é alvo de ataques de criminosos na Grande Vitória

Secretário garante circulação de ônibus no feriado com reforço em policiamento

Veja o mapa dos ataques a ônibus no ES

Tensão em Vitória: o que autoridades e entidades dizem que vão fazer

Ponto a ponto: dia de terror com incêndios e tiroteios em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Prefeitura de Vitória Vitória (ES) Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados