Criança leva tiro na cabeça ao brincar no pátio de escola em Vitória

Um menino de 10 anos foi baleado na cabeça enquanto jogava bola dentro de pátio da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Orlandina D'Almeida Lucas, em São Cristóvão, Vitória
, na tarde desta terça-feira (11). Ele precisou passar por cirurgia e está internado em estado grave no hospital, em coma induzido.
O pai do menino conversou com o repórter André Falcão, da TV Gazeta, e contou que a criança participava de uma festa de Dia das Crianças na escola. De repente, funcionários do colégio ligaram informando que o garoto havia caído enquanto jogava bola e que haviam acionado socorro.
Enquanto a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência se deslocava para a escola, o pai da criança chegou à instituição e percebeu que o filho estava com um buraco na cabeça. O menino foi socorrido pelo Samu e, no hospital, os médicos confirmaram que se tratava de uma perfuração por arma de fogo.
Apesar do estado grave, o menino está estável e em observação. Os médicos informaram à família que é necessário esperar 72 horas para saber como o organismo dele vai reagir. Até o momento não há previsão de alta. Os pais estão muito aflitos.
A ocorrência aconteceu em meio a um dia de caos em Vitória
nesta terça-feira, quando, desde cedo, traficantes da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV
) impuseram terror na Capital e também na Serra.
Desde 10h30, um ônibus foi metralhado, seis foram incendiados, carro da imprensa destruído e muitos disparos foram ouvidos pela Capital. Os ataques foram promovidos como represália à morte de um traficante no Bonfim
, durante confronto com a PM
, na noite de segunda-feira (10).
A suspeita do pai é que um desses disparos tenha caído na escola e atingido o menino, já que, até então, agentes de segurança municipal informaram a ele que não houve registro de ocorrência próximo ao colégio durante a tarde.
A Polícia Militar
afirmou que "policiais militares foram acionados para irem ao Hospital Infantil Milena Gotard, no bairro Bento Ferreira, em Vitória, pois havia dado entrada um menino, de 10 anos, com um ferimento na cabeça, que após avaliação médica constatou ser uma perfuração de arma de fogo no crânio. Uma equipe esteve no local e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil. Segundo informações, o fato aconteceu no bairro São Cristóvão, também na Capital".
A Polícia Civil
informou que "o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Vitória e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada".