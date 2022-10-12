Veja o mapa dos ataques a ônibus no ES

CONFIRA O MAPA DOS ATAQUES NA CAPITAL

Durante os ataques, nesta terça-feira (11), escolas, faculdades e postos de saúde próximos aos locais suspenderam suas atividades. Além disso, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb) informou que oito linhas do Sistema Transcol e Municipal foram suspensas. Além delas, outras duas que transitam pela Rodovia Serafim Derenzi — 518 e 535 — tiveram os seus percursos alterados, passando pelo Centro da cidade.

Ônibus incendiado no Parque Moscoso: foi o quarto coletivo depredado em Vitória Crédito: Fernando Madeira

ENTENDA O QUE ACONTECEU

Na noite da segunda (10), a Polícia Militar foi acionada. Durante a ocasião, policiais responderam a uma denúncia de que Fernando Moraes Pimenta, o Marujo (chefe do tráfico do Bairro da Penha e Bonfim), estaria na escadaria Alexandre Rodrigues, no Bonfim, com seguranças portando armamentos longos, como fuzil e espingardas calibre 12. Conforme o Boletim de Ocorrência, os suspeitos começaram a atirar assim que viram os militares e fugiram em seguida.