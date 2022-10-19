Criança é atropelada por moto após sair de escola em Cariacica

Criança é atropelada por moto em Cariacica Crédito: Redes sociais

Uma menina de 10 anos foi atropelada por uma moto no bairro Porto de Santana, em Cariacica, no final da manhã desta terça (18). A menina tinha acabado de sair da escola e estava indo para casa quando foi atingida.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a criança caída no chão com algumas pessoas em volta prestando socorro. O motociclista também aparece caído no chão, um pouco mais a frente da outra vítima.

O acidente aconteceu na frente de um salão de beleza. A proprietária do estabelecimento, Fabiele Gonçalves, correu para ajudar a socorrer a menina. Ela contou à reportagem que a criança teve ferimentos no joelho, no braço e no rosto.

O pai da menina falou que estava trabalhando quando foi avisado sobre o acidente.

"Bateu um desespero total, eu tentei entrar em contato com a minha família, a minha esposa, a minha sogra e a angústia por estar longe, lá no meu trabalho, em Vila Velha... foi desesperador", disse Marcelo Vasconcelos, pai da criança.

A vítima mora e estuda no bairro onde aconteceu o acidente, foi levada de ambulância para o Hospital Infantil de Vitória e levou nove pontos.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram socorridas pelo do Corpo de Bombeiros e Samu e o motociclista foi encaminhado a Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.