Criança é atropelada por moto após sair de escola em Cariacica

Uma menina de 10 anos foi atropelada por uma moto no bairro Porto de Santana, em Cariacica, no final da manhã desta terça (18). A menina tinha acabado de sair da escola e estava indo para casa quando foi atingida.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram a criança caída no chão com algumas pessoas em volta prestando socorro. O motociclista também aparece caído no chão, um pouco mais a frente da outra vítima.
O acidente aconteceu na frente de um salão de beleza. A proprietária do estabelecimento, Fabiele Gonçalves, correu para ajudar a socorrer a menina. Ela contou à reportagem que a criança teve ferimentos no joelho, no braço e no rosto.
O pai da menina falou que estava trabalhando quando foi avisado sobre o acidente.
"Bateu um desespero total, eu tentei entrar em contato com a minha família, a minha esposa, a minha sogra e a angústia por estar longe, lá no meu trabalho, em Vila Velha... foi desesperador", disse Marcelo Vasconcelos, pai da criança.
A vítima mora e estuda no bairro onde aconteceu o acidente, foi levada de ambulância para o Hospital Infantil de Vitória e levou nove pontos.
De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram socorridas pelo do Corpo de Bombeiros e Samu e o motociclista foi encaminhado a Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
Moradores do bairro reclamam sobre falta de sinalização do local e pedem a presença da Guarda de Trânsito. A prefeitura de Cariacica informou que a sinalização na via foi realizada em maio deste ano e que na quarta-feira (19) uma equipe vai até ao local para verificar o desgaste e que a região vai ter um reforço de atuação dos agentes de trânsito para fiscalização e orientação do trânsito local.