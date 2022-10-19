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Acidente

Criança é atropelada por moto após sair de escola em Cariacica

Menina de dez anos foi atingida quando estava indo para casa. Motociclista e a criança tiveram ferimentos e foram socorridos para hospitais

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 09:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2022 às 09:02
Criança é atropelada por moto em Cariacica
Criança é atropelada por moto em Cariacica Crédito: Redes sociais
Uma menina de 10 anos foi atropelada por uma moto no bairro Porto de Santana, em Cariacica, no final da manhã desta terça (18). A menina tinha acabado de sair da escola e estava indo para casa quando foi atingida.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram a criança caída no chão com algumas pessoas em volta prestando socorro. O motociclista também aparece caído no chão, um pouco mais a frente da outra vítima.
O acidente aconteceu na frente de um salão de beleza. A proprietária do estabelecimento, Fabiele Gonçalves, correu para ajudar a socorrer a menina. Ela contou à reportagem que a criança teve ferimentos no joelho, no braço e no rosto. 
O pai da menina falou que estava trabalhando quando foi avisado sobre o acidente.
"Bateu um desespero total, eu tentei entrar em contato com a minha família, a minha esposa, a minha sogra e a angústia por estar longe, lá no meu trabalho, em Vila Velha... foi desesperador", disse Marcelo Vasconcelos, pai da criança.
A vítima mora e estuda no bairro onde aconteceu o acidente, foi levada de ambulância para o Hospital Infantil de Vitória e levou nove pontos.
De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram socorridas pelo do Corpo de Bombeiros e Samu e o motociclista foi encaminhado a Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
Moradores do bairro reclamam sobre falta de sinalização do local e pedem a presença da Guarda de Trânsito. A prefeitura de Cariacica informou que a sinalização na via foi realizada em maio deste ano e que na quarta-feira (19) uma equipe vai até ao local para verificar o desgaste e que a região vai ter um reforço de atuação dos agentes de trânsito para fiscalização e orientação do trânsito local.

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