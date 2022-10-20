Pedido de menino com câncer se transforma em ONG e ajuda crianças no ES

Enzo Dalto morreu em decorrência de um câncer, mas o pedido dele foi atendido e ajuda outras crianças em tratamento Crédito: Arquivo pessoal

O desejo? Enzo queria que cachorrinhos fossem distribuídos para crianças nos hospitais. O pedido especial fez surgir a ONG "Enzo Social" pouco depois que o menino se foi.

O garoto foi diagnosticado com a doença em 2014, quando tinha apenas 8 anos. Para ajudá-lo, diversas pessoas se mobilizaram no Estado e realizaram campanhas para que ele pudesse receber a medula óssea. Diante da gravidade do caso, ele teve que ir para São Paulo prosseguir com o tratamento.

Voluntárias produzem cachorrinhos de pelúcias para entregar a crianças em hospitais de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Thomaz Albano

No hospital paulista, Enzo ganhou uma "cachorrinha" por meio de um projeto social. Ele a batizou de Mel e foi amor à primeira vista.

“Durante esse período, ele recebeu a cachorrinha de pano e era uma pessoa muito especial. Como achava que não poderia ter no hospital um cachorrinho de verdade, que tinha em Cachoeiro, a Mel, ele se apaixonou pelo cachorrinho de pano”, contou a avó de Enzo, Teresinha Dalto.

Cachorrinho de pano do menino Enzo. Segundo a avó, ele era apaixonado pelo brinquedo Crédito: Carlos Barros

No entanto, o quadro agravou. E antes de falecer, o menino fez um pedido aos familiares.

“Ele pediu aos pais e as avós para que a gente criasse algo que desse ajuda a todas as crianças em dificuldade. E pediu que a gente confeccionasse cachorrinhos de panos e distribuísse nos hospitais. Segundo ele, as crianças não tinham que ficar só levando agulhada, tomando remédio, tinha que ter algum momento de distração e alegria. Para ele, esse cachorrinho de pano era uma companhia indispensável”, falou a vó.

PEDIDO ATENDIDO

O desejo do Enzo foi atendido e os pais dele criaram a ONG “Enzo Social”. Atualmente, os voluntários se reúnem diariamente para confeccionar os cachorrinhos levados para vários hospitais do município. Eles são doados para crianças hospitalizadas.

Vários brinquedos são produzidos diariamente pelos voluntários em Cachoeiro Crédito: Thomaz Albano

A aposentada Rosemary Scaramussa produz os animais de pano na máquina de costura. Ela entrou no projeto a partir de uma experiência pessoal e o trabalho se tornou uma espécie de terapia.

“A minha entrada na ONG foi através de um sofrimento muito grande, que é um filho que eu tenho adicto (dependente químico), e eu ficava as madrugadas todas esperando ele acordado para saber se ele ia retornar ou não. Aí um dia eu perguntei à Leticia (integrante da ONG) se ela arrumaria alguma coisa para eu fazer. Ela falou ‘se você quiser ser a costureira, você vai ser a nossa costureira. A partir daí, nunca mais parei de costurar”, explicou.

Rosemary Scaramussa é a costureira do projeto "Enzo Social", em Cachoeiro Crédito: Carlos Barros/Divulgação

Os brinquedos são distribuídos três vezes ao ano: no dia do aniversário do Enzo, 29 de abril; Dia das Crianças e no Natal. Em média são 280 cachorrinhos entregues por ano. Para a engenheira civil Leticia Ávila Fabris, participar do projeto é gratificante.

“Eu sempre tive vontade de participar de uma ONG, mas eu não sabia como. Aí eu soube da história do Enzo e minha sobrinha me levou para participar. Não tem como não se emocionar e não fazer parte disso”, expressou.

Esse é o legado de Enzo em prol de centenas de crianças que, talvez, necessitam apenas de um mimo para continuarem a lutar pela vida. Para ajudar o projeto, a colaboração pode ser feita por meio do número (28) 99885-4120 (Letícia).