Filha gritou para avisar que pai estava fugindo de fórum de Nova Venécia

- Quem fica a cargo das investigações para saber como o réu conseguiu fugir?

- Como é feita a segurança durante o júri?

- Por que o réu não estava usando algemas ou acompanhado de policiais?

- A partir dessa fuga durante um julgamento, haverá mudança de protocolos, na segurança em relação aos réus, para que situações como essa não voltem a ocorrer?