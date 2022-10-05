Mulher denuncia estupro durante abordagem de PM dentro de casa em Viana

- A equipe fez a abordagem no dia 26 de setembro na residência da moradora, em Viana?

- Os três estavam em horário de serviço? O que os militares alegam para entrar na casa? Havia alguma suspeita?

- Por qual motivo um dos militares entrou em um quarto com a moradora? A medida era necessária para a abordagem?

- A Polícia Militar investiga a abordagem abusiva na residência? Se sim, há um tempo estimado para que chegue a uma conclusão?

- Os três militares continuam trabalhando? Algum deles foi afastado das atividades?

- Quais devem ser os próximos procedimentos adotados pela PM e pela Corregedoria?

- A equipe militar voltou ao lugar após o dia 26 de setembro?