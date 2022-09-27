Militar é investigado por uso irregular de carro da PM

A Polícia Militar
investiga um militar por uso irregular de viatura descaracterizada da Corregedoria da corporação. O suposto ato infracional aconteceu em março de 2021, mas só agora os desdobramentos vieram à tona.
Segundo a sindicância, que se transformou em Processo Administrativo Disciplinar instaurado, o militar, “no horário de almoço”, foi pegar donativos no município de Vila Velha para o bazar de uma igreja. Para completar, foi postada uma fotografia tipo “selfie”, com a citada viatura no story de uma rede social.
De acordo com o documento da PM
ao qual a coluna teve acesso, o chefe do militar afirmou que esse “não tinha autorização para usar viatura em deslocamentos de natureza particular, sendo assim caracterizados os deslocamentos para o horário de almoço”.
Dessa forma, houve o entendimento de que há indícios de crime militar, improbidade administrativa e de transgressão à disciplina na conduta do PM
investigado.
No Ministério Público Estadual
, há outras denúncias em andamento sobre uso indevido de viaturas da PM, descaracterizadas ou não, por diversos setores da corporação.