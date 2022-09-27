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Leonel Ximenes

Militar é investigado por uso irregular de carro da PM

Segundo a denúncia, veículo da Corregedoria da corporação teria sido utilizado para uso pessoal

Publicado em 27 de Setembro de 2022 às 02:11

Públicado em 

27 set 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Quartel da Policia Militar do ES
Fachada do Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar em Maruípe Crédito: Carlos Alberto Silva
A Polícia Militar investiga um militar por uso irregular de viatura descaracterizada da Corregedoria da corporação. O suposto ato infracional aconteceu em março de 2021, mas só agora os desdobramentos vieram à tona.
Segundo a sindicância, que se transformou em Processo Administrativo Disciplinar instaurado, o militar, “no horário de almoço”, foi pegar donativos no município de Vila Velha para o bazar de uma igreja. Para completar, foi postada uma fotografia tipo “selfie”, com a citada viatura no story de uma rede social.

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De acordo com o documento da PM ao qual a coluna teve acesso, o chefe do militar afirmou que esse “não tinha autorização para usar viatura em deslocamentos de natureza particular, sendo assim caracterizados os deslocamentos para o horário de almoço”.
Dessa forma, houve o entendimento de que há indícios de crime militar, improbidade administrativa e de transgressão à disciplina na conduta do PM investigado.

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No Ministério Público Estadual, há outras denúncias em andamento sobre uso indevido de viaturas da PM, descaracterizadas ou não, por diversos setores da corporação.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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