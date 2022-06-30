Homicídio por ação da polícia passa a ter outro nome no ES. Saiba por quê

Pistola foi apreendida com homem após confronto com a polícia em Nova Palestina, em Vitória Crédito: Divulgação / Polícia Militar

Em comunicado urgente às forças de segurança do Estado, ao qual a coluna teve acesso, o Observatório da Segurança Pública da Secretaria de Estado da Segurança (Sesp) comunicou que a partir do meio-dia desta quinta-feira (30) haverá mudança de nomenclatura nos registros policiais referentes às mortes em confronto com a polícia.

Segundo o documento, a nomenclatura do incidente “A01D: Crimes contra a pessoa por homicídio: por ação da polícia" passa a ser tratado nos registros oficiais como “A01D: Crimes contra a pessoa por homicídio: morte em confronto com agente do Estado”.

A mudança, segundo a Sesp, foi necessária para que seja ajustada a nomenclatura vigente à metodologia recomendada pelo Ministério da Justiça e já acatada por outros Estados do país.

“Importante destacar que a codificação do incidente não será alterada e os registros continuarão pertencendo ao grupo dos ‘Crimes Contra a Pessoa’ e a classe dos ‘Homicídios’. Apenas a descrição final que antes era ‘Em Ação da Polícia’ foi ampliada para ‘Morte em Confronto com Agente do Estado’”, ressalta o comunicado da Sesp às polícias.

A Sesp explica que a nova nomenclatura contempla a realidade atual das forças de segurança do país e cita como exemplo as Guardas Municipais, que não são forças policiais, mas que atuam na segurança pública e cuja ação não raro provoca homicídios em operações contra criminosos.