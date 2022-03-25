Jovem morre baleado em confronto com a polícia; moradores alegam outra versão

Gustavo Lúcio Silva Crédito: Reprodução

Um jovem de 19 anos morreu após ser baleado em um beco, na tarde desta quinta-feira (24), no bairro Oriente, em Cariacica , na Grande Vitória.

Segundo a Polícia Civil, Gustavo Lúcio Silva estava com um revólver calibre 38 e entrou em confronto com policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que estariam procurando por suspeitos no bairro.

De acordo com os policiais, Gustavo estava vendendo drogas e atirou assim que viu os investigadores, que revidaram. Os policiais disseram que só atiraram porque o jovem atirou primeiro. Ele morreu no local antes de ser socorrido.

O corpo de Gustavo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. A arma que estaria com ele foi levada para a DHPP.

MORADORES DIZEM QUE NÃO HOUVE CONFRONTO

Contrariando a versão dos policiais civis, moradores do bairro Oriente negaram que houve confronto e falaram que Gustavo foi baleado pelas costas.

Durante a noite, um protesto pedindo justiça pela morte do jovem foi realizado no bairro. Moradores fecharam uma das ruas da região e colocaram fogo em pneus. O caso é investigado pela Polícia Civil.