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Bairro Oriente

Jovem morre baleado em confronto com a polícia; moradores alegam outra versão

Segundo a Polícia Civil, Gustavo Lúcio Silva estava com um revólver e atirou em policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que revidaram. População nega confronto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2022 às 09:27

Publicado em 25 de Março de 2022 às 09:27

Gustavo Lúcio Silva
Gustavo Lúcio Silva Crédito: Reprodução
Um jovem de 19 anos morreu após ser baleado em um beco, na tarde desta quinta-feira (24), no bairro Oriente, em Cariacica, na Grande Vitória.
Segundo a Polícia Civil, Gustavo Lúcio Silva estava com um revólver calibre 38 e entrou em confronto com policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que estariam procurando por suspeitos no bairro. 
De acordo com os policiais, Gustavo estava vendendo drogas e atirou assim que viu os investigadores, que revidaram. Os policiais disseram que só atiraram porque o jovem atirou primeiro. Ele morreu no local antes de ser socorrido.
O corpo de Gustavo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. A arma que estaria com ele foi levada para a DHPP.

MORADORES DIZEM QUE NÃO HOUVE CONFRONTO 

Contrariando a versão dos policiais civis, moradores do bairro Oriente negaram que houve confronto e falaram que Gustavo foi baleado pelas costas.
Durante a noite, um protesto pedindo justiça pela morte do jovem foi realizado no bairro. Moradores fecharam uma das ruas da região e colocaram fogo em pneus. O caso é investigado pela Polícia Civil.
*Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta, e do g1 ES

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