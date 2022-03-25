"Entraria na frente de uma bala", diz pastor após assassinato de filho em Vitória

Pastor Márcio da Vitória fala sobre morte do filho Crédito: Paulo Cordeiro

TV Gazeta. O crime ocorreu na noite desta quinta-feira (24), em São Pedro, Após perder o filho assassinado, o pastor Márcio da Vitória desabafou: “Entraria na frente de uma bala”, disse à reportagem da. O crime ocorreu na noite desta quinta-feira (24), em São Pedro, Vitória . Mateus Silva, de 20 anos, foi morto a tiros.

O jovem foi assassinado dentro de um campo de futebol do bairro . O pai dele, Márcio, é um pastor conhecido na comunidade. A família contou para a reportagem que o menino foi batizado na igreja do pai em novembro, mas acabou entrando para o mundo das drogas.

"As amizades influenciaram, levaram ele a tomar caminhos tortuosos. O fim dele é esse aí. É a sepultura" Márcio da Vitória - Pai e pastor

Márcio chegou a socorrer o filho e o levou de carro para o Pronto Atendimento de São Pedro, mas o jovem não resistiu.

"Quando cheguei lá meu filho estava caído no chão. Ele estava dando os últimos suspiros. Peguei ele no carro e levei."

Jovem foi morto em campo de futebol no bairro São Pedro, em Vitória Crédito: Montagem | Caíque Verli

O corpo de Mateus foi recolhido pelo Departamento Médico Legal por volta das 20h30. Quando viu o filho saindo morto do Pronto Atendimento, o pastor passou mal e teve que ser amparado.

"Se ele não estivesse no campo, estaria na minha casa e eles foram lá procurar ele. E com certeza seriam dois velórios porque eu entraria na frente de uma bala para proteger meu filho."

PASTOR TEM PROJETO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

Márcio tem um projeto que ajuda dependentes químicos e relatou que, antes de ser pastor, também teve envolvimento com o tráfico e que tentou, de todas as formas, tirar o filho das drogas.

"Nunca desistam do seu filho. Nunca. Ele pode ter roubado sua casa, no vício, ter dado o prejuízo que for, nunca desista dos seus filhos. Lute até o final como eu lutei com a vida do meu filho" Márcio da Vitória - Pai e pastor

"Há 25 anos, eu saí da vida do crime. O que eu tentei fazer pelo meu filho, eu vou fazer por outros. O que eu puder fazer para tirar vidas do crime, do tráfico, eu vou fazer. É agora mais do que nunca em memória ao meu filho".

"Infelizmente, no nosso Brasil está difícil criar filho. A dor eu não tenho nem como expressar. É um filho", completou.

O CASO