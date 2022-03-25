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Em campo de futebol

Filho de pastor é morto a tiros no bairro São Pedro, em Vitória

Pai de Mateus Silva, de 20 anos, socorreu o jovem de carro para o PA de São Pedro, mas o rapaz morreu após chegar à unidade. O pastor passou mal quando viu o corpo do filho sendo recolhido para o DML

Publicado em 24 de Março de 2022 às 21:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2022 às 21:50
Jovem foi morto em campo de futebol no bairro São Pedro, em Vitória
Jovem foi morto em campo de futebol no bairro São Pedro, em Vitória Crédito: Montagem | Caíque Verli
Um jovem de 20 anos foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (24), dentro de um campo de futebol, no bairro São Pedro, em Vitória. Mateus Silva estava sozinho quando foi baleado. A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou que ele era filho de um pastor e muito conhecido na comunidade.
Assustados, moradores da região não quiseram gravar entrevista, mas disseram ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que ouviram muitos tiros. Pelo menos três disparos acertaram a vítima: dois no braço e outro no peito.
Desesperado, o pai da vítima, que mora perto do campo, pegou o filho e o levou de carro para o Pronto-atendimento de São Pedro, mas o jovem morreu pouco tempo após chegar na unidade. 
O corpo de Mateus foi recolhido pelo Departamento Médico Legal (DML) por volta das 20h30. A TV Gazeta estava no local e informou que, quando viu o filho saindo morto do Pronto atendimento, o pastor passou mal na porta da unidade.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Militar e a Polícia Civil para saber se alguém foi detido e mais detalhes sobre o crime. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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