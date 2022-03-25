Filho de pastor é morto a tiros no bairro São Pedro, em Vitória

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (24), dentro de um campo de futebol, no bairro São Pedro, em Vitória. Mateus Silva estava sozinho quando foi baleado. A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou que ele era filho de um pastor e muito conhecido na comunidade.
Assustados, moradores da região não quiseram gravar entrevista, mas disseram ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que ouviram muitos tiros. Pelo menos três disparos acertaram a vítima: dois no braço e outro no peito.
Desesperado, o pai da vítima, que mora perto do campo, pegou o filho e o levou de carro para o Pronto-atendimento de São Pedro, mas o jovem morreu pouco tempo após chegar na unidade.
O corpo de Mateus foi recolhido pelo Departamento Médico Legal (DML) por volta das 20h30. A TV Gazeta estava no local e informou que, quando viu o filho saindo morto do Pronto atendimento, o pastor passou mal na porta da unidade.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Militar e a Polícia Civil para saber se alguém foi detido e mais detalhes sobre o crime. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.