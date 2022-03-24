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Morro do Macaco

Vídeo: mesmo algemado, suspeito consegue fugir da polícia em Vitória

Segundo a PM, suspeito estava com outros dois homens, que fugiram ao notarem a presenta dos militares e deixaram para trás cocaína, pedras de crack e buchas de maconha
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

24 mar 2022 às 18:25

Publicado em 24 de Março de 2022 às 18:25

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem algemado, fugindo da Polícia Militar, na região do Morro do Macaco, no bairro Tabuazeiro, em Vitória, na madrugada desta quinta-feira (24).
De acordo com informações da PM, o caso aconteceu quando uma equipe do Batalhão de Missões Especiais (BME) se deparou com três pessoas em atitude considerada suspeita pelos policiais. Os homens fugiram ao perceberem a aproximação dos militares, deixando no local 55 pinos de cocaína, 47 pedras de crack, 18 buchas de maconha e R$ 15 em espécie.
Ainda segundo a corporação, um dos suspeitos chegou a ser detido, mas conseguiu fugir correndo por becos da região antes de ser colocado na viatura. A ocorrência foi entregue à Delegacia Regional de Vitória.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil sobre a ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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