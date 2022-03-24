Vídeo: mesmo algemado, suspeito consegue fugir da polícia em Vitória

De acordo com informações da PM, o caso aconteceu quando uma equipe do Batalhão de Missões Especiais (BME) se deparou com três pessoas em atitude considerada suspeita pelos policiais. Os homens fugiram ao perceberem a aproximação dos militares, deixando no local 55 pinos de cocaína, 47 pedras de crack, 18 buchas de maconha e R$ 15 em espécie.