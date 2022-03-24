Vídeo: mesmo algemado, suspeito consegue fugir da polícia em Vitória

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem algemado, fugindo da Polícia Militar, na região do Morro do Macaco, no bairro Tabuazeiro, em Vitória, na madrugada desta quinta-feira (24).
De acordo com informações da PM, o caso aconteceu quando uma equipe do Batalhão de Missões Especiais (BME) se deparou com três pessoas em atitude considerada suspeita pelos policiais. Os homens fugiram ao perceberem a aproximação dos militares, deixando no local 55 pinos de cocaína, 47 pedras de crack, 18 buchas de maconha e R$ 15 em espécie.
Ainda segundo a corporação, um dos suspeitos chegou a ser detido, mas conseguiu fugir correndo por becos da região antes de ser colocado na viatura. A ocorrência foi entregue à Delegacia Regional de Vitória.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil sobre a ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.