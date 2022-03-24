Vídeo: roubo a peças de caminhão no ES termina com perseguição intensa no RJ

Uma perseguição de agentes da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo a criminosos acusados de roubarem módulos de caminhões de uma empresa de Cariacica terminou na prisão dos suspeitos no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (23). Ao todo, três peças, cujo valor somado chega a R$ 30 mil, foram recuperadas.

A corporação informou que agentes do Espírito Santo estavam em uma missão no Rio de Janeiro quando receberam a informação do setor de inteligência de que um carro, modelo Renault Logan, que estava trafegando na rodovia, estaria envolvido em furtos a módulos de caminhões.

A partir disso, teve início uma intensa perseguição em meio à rodovia na qual estavam trafegando vários veículos. O carro conduzido pelos criminosos, inclusive, chega a bater em outros carros durante a tentativa de fuga. Em determinado momento, os criminosos entram em um bairro e acabam batendo o carro.

Os agentes da PRF, então, abordaram os criminosos e confirmaram o envolvimento deles com o roubo dos módulos. As três peças, que estavam dentro do veículo e foram furtadas de caminhões em Cariacica, foram recuperadas. A ocorrência foi encaminhada à polícia fluminense.

Carro conduzido pelos criminosos bateu depois da perseguição e módulos furtados foram recuperados Crédito: Reprodução/PRF

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