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Barra do Jucu

Flagrado com com drogas, homem entra no mar para tentar fugir da PM em Vila Velha

Ele foi preso e autuado por tráfico de drogas. Caso foi registrado na noite desta nesta quarta-feira (23), na Barra do Jucu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2022 às 11:32

Publicado em 24 de Março de 2022 às 11:32

Delegacia Regional de Vila Velha
Preso foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Um homem de 26 anos foi preso depois de entrar no mar para tentar fugir de policiais militares, na noite desta quarta-feira (23), na Barra do Jucu, em Vila Velha.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Higor dos Santos estava na praia com uma bolsa cheia de drogas e ficou nervoso ao ver os policiais. Depois de entrar no mar para fugir da abordagem, ele saiu e foi preso na areia pelos militares.
Na bolsa que estava com Higor, os policiais encontraram seis pedras de crack, 19 buchas de maconha, 17 pinos de cocaína e R$ 394. Ele contou aos agentes que era o segundo dia que vendia drogas naquele ponto.
Higor foi encaminhado juntamente com o material apreendido à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado por tráfico de drogas. Ele foi levado ao Centro de Triagem de Viana, após passar por exames no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, na manhã desta quinta (24).
Com informações do G1 ES e TV Gazeta

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