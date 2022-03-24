Flagrado com com drogas, homem entra no mar para tentar fugir da PM em Vila Velha

Um homem de 26 anos foi preso depois de entrar no mar para tentar fugir de policiais militares, na noite desta quarta-feira (23), na Barra do Jucu, em Vila Velha.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Higor dos Santos estava na praia com uma bolsa cheia de drogas e ficou nervoso ao ver os policiais. Depois de entrar no mar para fugir da abordagem, ele saiu e foi preso na areia pelos militares.
Na bolsa que estava com Higor, os policiais encontraram seis pedras de crack, 19 buchas de maconha, 17 pinos de cocaína e R$ 394. Ele contou aos agentes que era o segundo dia que vendia drogas naquele ponto.
Higor foi encaminhado juntamente com o material apreendido à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado por tráfico de drogas. Ele foi levado ao Centro de Triagem de Viana, após passar por exames no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, na manhã desta quinta (24).
Com informações do G1 ES e TV Gazeta