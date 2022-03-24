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Jardim Camburi

Dupla é presa após furtar bicicletas em condomínio de Vitória

De acordo com moradores, os homens já cometerem o mesmo crime outras vezes e um deles foi preso na última semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2022 às 11:51

Publicado em 24 de Março de 2022 às 11:51

Criminosos foram presos depois que quebrar portão de condomínio em Vitória.
Criminosos foram presos depois que quebraram portão de condomínio em Vitória. Crédito: Oliveira Alves
Uma dupla foi presa depois de invadir um condomínio e furtar duas bicicletas, na noite desta quarta-feira (23), no bairro Jardim Camburi, em Vitória.
De acordo com os moradores, um dos criminosos já foi preso na última semana depois de furtar duas bicicletas de um prédio no bairro. O outro ladrão também é conhecido dos moradores e furtou a casa de um outro morador da região na última semana.
Para entrar no condomínio, eles quebraram o portão do prédio.
O caso foi registrado na Delegacia Regional de Vitória e é investigado pela Polícia Civil. Os nomes dos presos não foram divulgados.
*Com informações do g1 ES

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