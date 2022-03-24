Dupla é presa após furtar bicicletas em condomínio de Vitória

Uma dupla foi presa depois de invadir um condomínio e furtar duas bicicletas, na noite desta quarta-feira (23), no bairro Jardim Camburi, em Vitória.
De acordo com os moradores, um dos criminosos já foi preso na última semana depois de furtar duas bicicletas de um prédio no bairro. O outro ladrão também é conhecido dos moradores e furtou a casa de um outro morador da região na última semana.
Para entrar no condomínio, eles quebraram o portão do prédio.
O caso foi registrado na Delegacia Regional de Vitória e é investigado pela Polícia Civil. Os nomes dos presos não foram divulgados.
*Com informações do g1 ES