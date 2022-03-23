Suspeito de roubar lojas usando carro de luxo é preso em Vitória

André Ventorim Sarmento, de 30 anos, foi preso nesta quarta-feira (23) pela Guarda Municipal de Vitória. Ele era foragido da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), suspeito de realizar diversos roubos em estabelecimentos comerciais de Vila Velha usando carro de luxo.
Entre acusações de tráfico de drogas e roubo, André possui mais de nove passagens pela Justiça e chegou a ser preso pela Polícia Federal, apontado como chefe de uma organização criminosa responsável por roubar as unidades dos Correios no Espírito Santo.
Com um novo mandado de prisão em mãos, policiais civis foram até a residência dele, no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, nessa terça-feira (22), mas não o encontraram. O suspeito foi preso em Vitória, após câmeras do cerco eletrônico da Capital identificarem o veículo que ele utilizava.
De acordo com o delegado titular da DRCCP, Gabriel Monteiro, André ostentava uma vida de luxuosa, pois morava em uma das regiões com imóveis mais caros de Vila Velha e praticava os roubos a bordo de um carro de luxo.
"Fizemos contato com a Guarda Municipal de Vitória para inserir o carro dele no cerco e eles fizeram a prisão do André. Ele é de alta periculosidade, anda armado"
Um dos crimes cometidos por André aconteceu em dezembro de 2021, em uma farmácia de Vila Velha. Um vídeo registrado pela câmera de segurança do local flagrou o momento em que ele, armado, rende um funcionário do estabelecimento e rouba um cordão. Segundo o delegado, o acessório roubado é avaliado em R$ 60 mil.
Apesar de o vídeo registrar apenas a participação de André, as investigações apontaram que ele realizava os crimes com um comparsa, identificado como Lucas dos Santos Gomes.
Os dois também roubaram uma residência em novembro de 2021. De acordo com a polícia, os dois entraram na casa, que fica próxima a um açougue no bairro Cristóvão Colombo, e, com duas pistolas, renderam quem estava no local. A todo momento perguntavam sobre um cofre. Eles concluíram o roubo e levaram uma quantia em dinheiro, não especificada pela polícia.
Durante os assaltos, Lucas utilizava o nome do irmão na tentativa de ludibriar os policiais. Também foi expedido e cumprido o mandado de prisão contra ele, que já estava detido por outras acusações.
Com informações do G1 ES