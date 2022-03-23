Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Alta periculosidade"

Suspeito de roubar lojas usando carro de luxo é preso em Vitória

André Ventorim Sarmento morava de frente para a Praia de Itaparica, em Vila Velha, e possui mais de nove passagens pela polícia. Ele foi detido pela Guarda de Vitória nesta quarta (23)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2022 às 20:52

Publicado em 23 de Março de 2022 às 20:52

André Ventorim Sarmento, de 30 anos, foi preso nesta quarta-feira (23), em Vitória
André Ventorim Sarmento, de 30 anos, foi preso nesta quarta-feira (23), em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil
André Ventorim Sarmento, de 30 anos, foi preso nesta quarta-feira (23) pela Guarda Municipal de Vitória. Ele era foragido da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), suspeito de realizar diversos roubos em estabelecimentos comerciais de Vila Velha usando carro de luxo.
Entre acusações de tráfico de drogas e roubo, André possui mais de nove passagens pela Justiça e chegou a ser preso pela Polícia Federal, apontado como chefe de uma organização criminosa responsável por roubar as unidades dos Correios no Espírito Santo.
Com um novo mandado de prisão em mãos, policiais civis foram até a residência dele, no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, nessa terça-feira (22), mas não o encontraram. O suspeito foi preso em Vitória, após câmeras do cerco eletrônico da Capital identificarem o veículo que ele utilizava.
De acordo com o delegado titular da DRCCP, Gabriel Monteiro, André ostentava uma vida de luxuosa, pois morava em uma das regiões com imóveis mais caros de Vila Velha e praticava os roubos a bordo de um carro de luxo.
"Fizemos contato com a Guarda Municipal de Vitória para inserir o carro dele no cerco e eles fizeram a prisão do André. Ele é de alta periculosidade, anda armado"
Gabriel Monteiro - Delegado titular da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP)
Um dos crimes cometidos por André aconteceu em dezembro de 2021, em uma farmácia de Vila Velha. Um vídeo registrado pela câmera de segurança do local flagrou o momento em que ele, armado, rende um funcionário do estabelecimento e rouba um cordão. Segundo o delegado, o acessório roubado é avaliado em R$ 60 mil.
Apesar de o vídeo registrar apenas a participação de André, as investigações apontaram que ele realizava os crimes com um comparsa, identificado como Lucas dos Santos Gomes.
Lucas Gomes é apontado pela investigação como comparsa de André e também está preso
Lucas Gomes é apontado pela investigação como comparsa de André e também está preso Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Os dois também roubaram uma residência em novembro de 2021. De acordo com a polícia, os dois entraram na casa, que fica próxima a um açougue no bairro Cristóvão Colombo, e, com duas pistolas, renderam quem estava no local. A todo momento perguntavam sobre um cofre. Eles concluíram o roubo e levaram uma quantia em dinheiro, não especificada pela polícia.
Durante os assaltos, Lucas utilizava o nome do irmão na tentativa de ludibriar os policiais. Também foi expedido e cumprido o mandado de prisão contra ele, que já estava detido por outras acusações.
Com informações do G1 ES

Veja Também

Justiça decreta prisão preventiva de acusado de esfaquear esposa e enteadas

Vídeo: homem sem uma perna invade fábrica para furtar fios de cobre no ES

Enfermeira é baleada dentro de carro durante tentativa de assalto na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vila Velha Vitória (ES) Polícia Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados