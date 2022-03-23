Suspeito de roubar lojas usando carro de luxo é preso em Vitória

André Ventorim Sarmento, de 30 anos, foi preso nesta quarta-feira (23), em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil

André Ventorim Sarmento, de 30 anos, foi preso nesta quarta-feira (23) pela Guarda Municipal de Vitória . Ele era foragido da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), suspeito de realizar diversos roubos em estabelecimentos comerciais de Vila Velha usando carro de luxo.

Entre acusações de tráfico de drogas e roubo, André possui mais de nove passagens pela Justiça e chegou a ser preso pela Polícia Federal , apontado como chefe de uma organização criminosa responsável por roubar as unidades dos Correios no Espírito Santo

Com um novo mandado de prisão em mãos, policiais civis foram até a residência dele, no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, nessa terça-feira (22), mas não o encontraram. O suspeito foi preso em Vitória, após câmeras do cerco eletrônico da Capital identificarem o veículo que ele utilizava.

De acordo com o delegado titular da DRCCP, Gabriel Monteiro, André ostentava uma vida de luxuosa, pois morava em uma das regiões com imóveis mais caros de Vila Velha e praticava os roubos a bordo de um carro de luxo.

"Fizemos contato com a Guarda Municipal de Vitória para inserir o carro dele no cerco e eles fizeram a prisão do André. Ele é de alta periculosidade, anda armado" Gabriel Monteiro - Delegado titular da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP)

Um dos crimes cometidos por André aconteceu em dezembro de 2021, em uma farmácia de Vila Velha. Um vídeo registrado pela câmera de segurança do local flagrou o momento em que ele, armado, rende um funcionário do estabelecimento e rouba um cordão. Segundo o delegado, o acessório roubado é avaliado em R$ 60 mil.

Apesar de o vídeo registrar apenas a participação de André, as investigações apontaram que ele realizava os crimes com um comparsa, identificado como Lucas dos Santos Gomes.

Lucas Gomes é apontado pela investigação como comparsa de André e também está preso Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Os dois também roubaram uma residência em novembro de 2021. De acordo com a polícia, os dois entraram na casa, que fica próxima a um açougue no bairro Cristóvão Colombo, e, com duas pistolas, renderam quem estava no local. A todo momento perguntavam sobre um cofre. Eles concluíram o roubo e levaram uma quantia em dinheiro, não especificada pela polícia.

Durante os assaltos, Lucas utilizava o nome do irmão na tentativa de ludibriar os policiais. Também foi expedido e cumprido o mandado de prisão contra ele, que já estava detido por outras acusações.