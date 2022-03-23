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Na Serra

Enfermeira é baleada dentro de carro durante tentativa de assalto na Serra

A profissional de saúde estava no carona do carro do namorado, quando um homem se aproximou pelo lado do motorista e obrigou que ele descesse; Quando o motorista arrancou, o criminoso disparou e atingiu a mulher
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2022 às 08:23

Publicado em 23 de Março de 2022 às 08:23

Obras serão realizadas no trecho de 7,52 km entre a Curva da Baleia e a Praia de Capuba, em Jacaraípe
O assalto ocorreu na orla de Jacaraípe, quando a enfermeira e o namorado estacionaram e conversavam dentro do veículo Crédito: Luciney Araújo
Uma enfermeira foi baleada dentro do carro do namorado durante uma tentativa de assalto na noite desta terça-feira (22), na Serra, por volta das 22h30. O casal seguia com o veículo pela Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na orla de Jacaraípe, quando, segundo dito pelo companheiro da vítima à polícia, estacionaram para conversar. Neste momento, contou o motorista, um homem se aproximou, bateu no vidro do automóvel e obrigou ele a descer.
Ainda com o carro ligado, o condutor tentou arrancar para fugir, mas o assaltante acabou disparando. O tiro não o atingiu, porém acertou a profissional de saúde que estava no banco do carona. Ela foi ferida na altura do ombro.

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Enfermeira é baleada dentro de carro durante tentativa de assalto na Serra
Com a companheira baleada e sangrando, o namorado dirigiu até o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município, onde a mulher foi socorrida e deu entrada consciente. A intenção do assaltante, segundo narrado pelo motorista à polícia, era roubar o veículo.
Até o momento nenhum suspeito foi preso ou identificado.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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