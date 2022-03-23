Uma enfermeira foi baleada dentro do carro do namorado durante uma tentativa de assalto na noite desta terça-feira (22), na Serra, por volta das 22h30. O casal seguia com o veículo pela Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na orla de Jacaraípe, quando, segundo dito pelo companheiro da vítima à polícia, estacionaram para conversar. Neste momento, contou o motorista, um homem se aproximou, bateu no vidro do automóvel e obrigou ele a descer.
Ainda com o carro ligado, o condutor tentou arrancar para fugir, mas o assaltante acabou disparando. O tiro não o atingiu, porém acertou a profissional de saúde que estava no banco do carona. Ela foi ferida na altura do ombro.
Enfermeira é baleada dentro de carro durante tentativa de assalto na Serra
Com a companheira baleada e sangrando, o namorado dirigiu até o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município, onde a mulher foi socorrida e deu entrada consciente. A intenção do assaltante, segundo narrado pelo motorista à polícia, era roubar o veículo.
Até o momento nenhum suspeito foi preso ou identificado.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta