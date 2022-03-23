Acidente em Vitória: carro cai em buraco na Avenida Maruípe

Um carro que trafegava pela Avenida Maruípe, nas proximidades do bairro Fradinhos, em Vitória, teve uma das rodas dianteiras engolida por uma cratera no início da tarde desta quarta-feira (23). Em entrevista à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, o dono do veículo disse que o buraco era pequeno, mas o asfalto cedeu mais quando ele entrava na garagem de casa. Segundo a Guarda Municipal, a ocorrência foi registrada pouco antes das 14h. De acordo com a Cesan, o veículo foi retirado por volta de 14h50.
Segundo o motorista do carro que caiu no buraco, Isaías Brito Campos, ele havia saído de casa para comprar algumas coisas e, ao retornar, enquanto manobrava para entrar na garagem, a parte da frente do veículo afundou no buraco. Ele afirma que o problema ocorreu devido a um "serviço mal feito", que poderia causar acidentes ainda piores com ônibus ou moto.
"Eu estava entrando na garagem e, de repente, o carro caiu no buraco. Tinha um buraco pequeno, eu não vi. Levei um susto, porque caiu de uma vez. Quando o carro passou, afundou o buraco de vez"
A Prefeitura de Vitória disse, em nota, que o buraco foi causado por uma rede de esgoto quebrada, de responsabilidade da Cesan.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Companhia Espírito Santense de Saneamento confirmou que o rompimento de uma rede de esgoto levou ao surgimento do buraco na Avenida Maruípe. Uma equipe está no local para consertar a tubulação, mas a Cesan não informou um prazo para que o serviço seja concluído.
À TV Gazeta, Isaías disse que a Cesan se prontificou a pagar o reparo no carro. A empresa confirmou que o motorista atingido foi orientado a procurar ressarcimento.
