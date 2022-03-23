Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trânsito

Acidente em Vitória: carro cai em buraco na Avenida Maruípe

Ocorrência foi registrada pouco antes das 14h, e o veículo foi retirado antes de 15h. O dono do carro disse que o asfalto cedeu quando ele entrava com o carro na garagem
Alberto Borém

23 mar 2022 às 14:49

Um carro que trafegava pela Avenida Maruípe, nas proximidades do bairro Fradinhos, em Vitória, teve uma das rodas dianteiras engolida por uma cratera no início da tarde desta quarta-feira (23). Em entrevista à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, o dono do veículo disse que o buraco era pequeno, mas o asfalto cedeu mais quando ele entrava na garagem de casa. Segundo a Guarda Municipal, a ocorrência foi registrada pouco antes das 14h. De acordo com a Cesan, o veículo foi retirado por volta de 14h50.
Segundo o motorista do carro que caiu no buraco, Isaías Brito Campos, ele havia saído de casa para comprar algumas coisas e, ao retornar, enquanto manobrava para entrar na garagem, a parte da frente do veículo afundou no buraco. Ele afirma que o problema ocorreu devido a um "serviço mal feito", que poderia causar acidentes ainda piores com ônibus ou moto.
"Eu estava entrando na garagem e, de repente, o carro caiu no buraco. Tinha um buraco pequeno, eu não vi. Levei um susto, porque caiu de uma vez. Quando o carro passou, afundou o buraco de vez"
Isaías Brito Campos - Motorista do carro que caiu no buraco
Crédito: Priciele Venturini
A Prefeitura de Vitória disse, em nota, que o buraco foi causado por uma rede de esgoto quebrada, de responsabilidade da Cesan.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Companhia Espírito Santense de Saneamento confirmou que o rompimento de uma rede de esgoto levou ao surgimento do buraco na Avenida Maruípe. Uma equipe está no local para consertar a tubulação, mas a Cesan não informou um prazo para que o serviço seja concluído.
À TV Gazeta, Isaías disse que a Cesan se prontificou a pagar o reparo no carro. A empresa confirmou que o motorista atingido foi orientado a procurar ressarcimento.
Veja Também

Motorista morre em acidente na BR 262, em Venda Nova do Imigrante

Canteiro de obras cede e abre cratera após chuva e ventania em Vitória

Motorista bate em poste e fica ferido em acidente na BR 101, na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente guarda municipal trânsito Vitória (ES) Cesan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados