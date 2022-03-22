Canteiro de obras cede e abre cratera após chuva e ventania em Vitória

Estrutura desabou em Jardim Camburi, Vitória Crédito: Divulgação | Crea-ES

TV Gazeta, os contêineres foram retirados pouco depois das 18h. Um canteiro de obras, com tapumes e contêineres, desabou na madrugada desta terça-feira (22) durante as chuvas com rajadas de ventos no bairro Jardim Camburi, em Vitória . Uma equipe do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo (Crea-ES) foi até a Avenida Judith Leão Castello Ribeiro, onde o caso ocorreu, e informou que uma empresa seria responsável por retirar a estrutura e levar para outro local. Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da, os contêineres foram retirados pouco depois das 18h.

Imagens feitas por uma equipe do Crea-ES mostram que parte do piso da obra cedeu, levando tijolos, contêineres, pedaços de madeira e até uma caixa d'água a caírem no buraco. Com a força das rajadas de ventos, os tapumes teriam empurrado a estrutura para o interior da obra, segundo informações divulgadas pela instituição.

Estrutura de obras cedeu em Jardim Camburi, Vitória

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o coordenador da Defesa Civil de Vitória, coronel Rogério, informou que o local é um canteiro de obras que está sendo mantido para escavação da fundação de um prédio. Os tapumes caíram por consequência dos ventos, não havendo relação com características do terreno.

Durante a ventania que arrastou os tapumes, parte do muro de uma casa vizinha foi atingida. No local, a Defesa Civil de Vitória constatou que a empresa responsável pelo prédio se prontificou a reconstruir parte do muro. A ocorrência, segundo o coronel Rogério, não oferece riscos aos edifícios vizinhos.

(27) 98818-4432. Nesta terça, analisamos essa situação, que foi a mais emergencial. Mas não houve acionamentos na segunda por conta das chuvas. O morador da cidade pode acompanhar os dados da chuva pelo aplicativo Vitória Online e no "A Defesa Civil monitora a cidade, sempre disponível pelo número do plantão:. Nesta terça, analisamos essa situação, que foi a mais emergencial. Mas não houve acionamentos na segunda por conta das chuvas. O morador da cidade pode acompanhar os dados da chuva pelo aplicativo Vitória Online e no site da Defesa Civil ", afirma.

Procurada pela reportagem, a Guarda Municipal de Vitória informou que não há interdição no trânsito na região. No entanto, a TV Gazeta apurou que o fluxo de carros está sendo desviado para ruas laterais.