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Em cima da cama

Mulher é encontrada morta em apartamento na Praia do Morro, em Guarapari

Companheiro da vítima, que trabalha embarcado, acionou a polícia nesta quarta (23) dizendo que, ao retornar para casa, encontrou corpo da mulher já em estado de decomposição
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

24 mar 2022 às 16:00

Publicado em 24 de Março de 2022 às 16:00

Um homem que trabalha embarcado em alto-mar no Rio de Janeiro acionou a polícia contando que, ao retornar para o apartamento nesta quarta-feira (23), em um condomínio na Praia do Morro, em Guarapari, teria encontrado o corpo da companheira em cima da cama, já em avançado estado de decomposição.
De acordo com informações de boletim de ocorrência da Polícia Militar, na segunda-feira (21), o companheiro teria mantido contato telefônico com a mulher de 22 anos, natural de Ilhéus, na Bahia. No entanto, já no dia seguinte, isso não teria sido possível. Ele então pediu que familiares tentassem contato, mas também não obtiveram êxito.
Demandada, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte.
Mulher é encontrada morta em apartamento na Praia do Morro, em Guarapari

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