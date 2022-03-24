Vítimas são trancadas em vestiário durante assalto a clínica em Vitória

Uma clínica de fisioterapia foi assaltada no Centro de Vitória , na manhã desta quinta-feira (24), por um homem que estaria armado, conforme relato das vítimas, e que as trancou em um vestiário durante o crime. Ele levou objetos pessoais, como colares e brincos, além de celulares e um total de R$ 110 em dinheiro. O suspeito ainda não foi detido.

De acordo com a proprietária do estabelecimento, uma fisioterapeuta de 27 anos que não quis ser identificada, ela estava atendendo uma cliente quando o homem tocou a campainha. Assim que ela abriu a porta, o homem entrou na clínica e anunciou o assalto.

"Eu estava realizando um atendimento e alguém bateu na porta. Eu fui ver o que era, quando a pessoa entrou, perguntou se a clínica estava funcionando, eu disse que sim e ele entrou. Quando ele entrou, ele anunciou o assalto. Falou ‘fica calma que é um assalto, eu vou te assaltar’”, contou.

Clínica fica na escadaria Acyr Guimarães, no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Ela afirmou que o homem disse às vítimas para não olharem para ele, pois ele estava armado e iria atirar caso elas o encarassem. Ele chegou a empurrar o rosto da cliente.

"Ele foi entrando para dentro do espaço, foi quando ele viu que eu estava com uma paciente. Ele falou ‘não olha para mim’. Ele até encostou a mão no rosto dela para empurrar e ela não olhar. Aí ele falou ‘eu vou levar tudo, eu estou armado, se vocês reagirem, eu vou atirar em vocês’", relatou.

Homem assaltou clínica de fisioterapia no Centro de Vitória Crédito: Reprodução/câmeras de videomonitoramento

Em seguida, ainda conforme a proprietária da clínica, o homem pediu que elas entregassem objetos pessoais, como cordões, brincos e celulares. Depois disso, ele as trancou dentro de um vestiário e começou a procurar por dinheiro pela clínica, mas, como ela já havia dito ao assaltante, o estabelecimento não guarda valores em espécie.

"Como a clínica não fica com dinheiro físico, ele levou objetos de valor pessoais das mulheres, como colares e brincos, além de R$ 50 que estavam em uma gaveta da clínica. A sensação que vem é o desespero e a impotência, porque você não consegue reagir, não consegue fazer nada, a única coisa que pensa é a sua vida e do paciente", exclamou.

A idosa de 66 anos teve objetos pessoais levados pelo assaltante Crédito: Fernando Madeira

Vítima do assalto, uma idosa de 66 anos, que também não quis se identificar, afirmou que o homem agiu com violência antes de pedir que ela entregasse objetos de valor. Ela contou que o suspeito levou uma pequena quantia em dinheiro dela.

"Eu fiquei olhando muito para ele, ele me disse ‘você não olha para mim não’ e partiu para cima de mim. ‘Tira esse anel, me dá logo esse anel, tira esse cordão também e me dá seu celular’. Aí eu fiquei preocupada. Ele não deixou uma moedinha dentro da minha bolsa. Levou R$ 50 dela, R$ 60 meus, mais o meu celular, o cordão e o anel. Ele não viu a aliança", detalhou.

RELATOS DE OUTROS CRIMES NA REGIÃO

A fisioterapeuta de 27 anos cobrou que haja mais fiscalização por parte da Polícia Militar no Centro de Vitória. Segundo ela, tanto comerciantes como pessoas que passam pela região sofrem com constantes crimes do tipo.

"Eu acho que deveria ter um aumento de fiscalização, intensificar a patrulha, porque o Centro é um ambiente comercial. Está tendo relatos de ter bastante crime com esse perfil na região, de furtos, roubos”, argumentou.

A proprietária da clínica relatou que comerciantes têm relatado muitos crimes no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira

O QUE DIZ A PM

Polícia Militar informou que o assalto aconteceu por volta das 9h30 desta quinta-feira (24) e que o homem levou aparelhos celulares e objetos pessoais de clientes que estavam na clínica. Segundo a corporação, buscas foram realizadas para tentar localizar o suspeito, que não foi encontrado.

A corporação destacou que faz patrulhamento na região do Centro de Vitória e que, em em horários estratégicos, equipes visitam comércios para para obter informações que possam ajudar nas ações policiais.

"Ainda assim, vale destacar que em casos de suspeita ou ocorrência de crime em andamento, a PM conta sempre com a contribuição da população para que uma viatura seja acionada imediatamente via Ciodes 190", completa a nota da corporação.