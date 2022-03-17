Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Vitória

Usuários de drogas depredam prédio da antiga peixaria da Vila Rubim

Materiais que estavam nos andares superiores foram roubados na madrugada desta quinta (17)
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

17 mar 2022 às 13:36

Publicado em 17 de Março de 2022 às 13:36

Usuários de drogas depredam área da antiga peixaria da Vila Rubim
Os usuários de drogas depredaram a área da antiga peixaria da Vila Rubim e também os andares superiores do prédio Crédito: Fernando Madeira
Um prédio da Vila Rubim, em Vitória, onde funcionavam as peixarias, foi invadido e depredado por usuários de drogas na madrugada desta quinta-feira (17). Os invasores levaram praticamente tudo o que encontraram, de portas a janelas. Até mesmo o chão foi quebrado para retirar os fios de cobre das instalações elétricas.
A depredação foi tanta que até o hidrômetro foi roubado, o que deixou o local completamente inundado, já que a água desceu pela tubulação da edificação. O local foi parcialmente desocupado recentemente pois laudos da Defesa Civil Estadual apontam que o imóvel tinha risco de incêndio e de desabamento. Moradores e comerciantes da região disseram que há quase uma semana o local começou a ser alvo de furtos e roubos.

PREFEITURA DE VITÓRIA

Em resposta, a Prefeitura de Vitória informou, em nota, que, atendendo a uma decisão judicial, providenciou a desocupação do imóvel. A Secretaria Municipal de Obras (Semob) contratou a empresa para fazer a demolição/reforma dos pavimentos superiores, mas foi impedida de dar ordem de serviço neste contrato de demolição por liminar do Tribunal de Justiça, solicitando a realização de um inventário da situação dos pavimentos superiores.
O inventário está em execução, com as medições já concluídas. Nesse meio tempo, a depredação do local iniciou. A Semob acionou a Central de Serviços, que, por mais de uma vez, lacrou as grades com solda na tentativa de impedir as invasões e solicitou à Procuradoria do Município que acionasse a Justiça para liberação das obras. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informa que agentes de Proteção Comunitária fazem visitas diárias, a fim de evitar que pessoas invadam ou depredem o local.
Usuários de drogas depredam prédio da antiga peixaria da Vila Rubim

Veja Também

Vídeo: incêndio destrói parte de sobrado na Vila Rubim, em Vitória

Justiça dá 30 dias para desocupação do Mercado de Peixes da Vila Rubim

MPES investiga estrutura do Mercado de Peixes da Vila Rubim

Ainda segundo a PMV, a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) realizou o atendimento social, de forma individualizada, para identificar as famílias que estavam residindo no local, analisou a documentação e verificou se elas atendiam ao disposto na legislação municipal (Leis 6592/2006 e 6967/2007) para serem inseridas em programas habitacionais do município. Nenhuma das famílias atendiam aos requisitos previstos nas leis. Por determinação judicial, duas famílias estão recebendo Aluguel Provisório.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Centro de Vitória Prefeitura de Vitória tráfico de drogas Vitória (ES) Vila Rubim
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Após acordo de paz fracassar, Trump ameaça 'bloquear' Estreito de Ormuz e Irã fala em resposta 'severa'
Imagem BBC Brasil
O cofre nos EUA que guarda toneladas de barras de ouro de vários países – e por que europeus querem tirá-las de lá
Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados