Um prédio da Vila Rubim, em Vitória, onde funcionavam as peixarias, foi invadido e depredado por usuários de drogas na madrugada desta quinta-feira (17). Os invasores levaram praticamente tudo o que encontraram, de portas a janelas. Até mesmo o chão foi quebrado para retirar os fios de cobre das instalações elétricas.
A depredação foi tanta que até o hidrômetro foi roubado, o que deixou o local completamente inundado, já que a água desceu pela tubulação da edificação. O local foi parcialmente desocupado recentemente pois laudos da Defesa Civil Estadual apontam que o imóvel tinha risco de incêndio e de desabamento. Moradores e comerciantes da região disseram que há quase uma semana o local começou a ser alvo de furtos e roubos.
PREFEITURA DE VITÓRIA
Em resposta, a Prefeitura de Vitória informou, em nota, que, atendendo a uma decisão judicial, providenciou a desocupação do imóvel. A Secretaria Municipal de Obras (Semob) contratou a empresa para fazer a demolição/reforma dos pavimentos superiores, mas foi impedida de dar ordem de serviço neste contrato de demolição por liminar do Tribunal de Justiça, solicitando a realização de um inventário da situação dos pavimentos superiores.
O inventário está em execução, com as medições já concluídas. Nesse meio tempo, a depredação do local iniciou. A Semob acionou a Central de Serviços, que, por mais de uma vez, lacrou as grades com solda na tentativa de impedir as invasões e solicitou à Procuradoria do Município que acionasse a Justiça para liberação das obras. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informa que agentes de Proteção Comunitária fazem visitas diárias, a fim de evitar que pessoas invadam ou depredem o local.
Usuários de drogas depredam prédio da antiga peixaria da Vila Rubim
Ainda segundo a PMV, a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) realizou o atendimento social, de forma individualizada, para identificar as famílias que estavam residindo no local, analisou a documentação e verificou se elas atendiam ao disposto na legislação municipal (Leis 6592/2006 e 6967/2007) para serem inseridas em programas habitacionais do município. Nenhuma das famílias atendiam aos requisitos previstos nas leis. Por determinação judicial, duas famílias estão recebendo Aluguel Provisório.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta