Usuários de drogas depredam prédio da antiga peixaria da Vila Rubim

O inventário está em execução, com as medições já concluídas. Nesse meio tempo, a depredação do local iniciou. A Semob acionou a Central de Serviços, que, por mais de uma vez, lacrou as grades com solda na tentativa de impedir as invasões e solicitou à Procuradoria do Município que acionasse a Justiça para liberação das obras. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informa que agentes de Proteção Comunitária fazem visitas diárias, a fim de evitar que pessoas invadam ou depredem o local.