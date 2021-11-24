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Vídeo: incêndio destrói parte de sobrado na Vila Rubim, em Vitória

O fogo começou por volta das 23h30 e, em pouco tempo, tomou conta de um pavimento; trabalho do Corpo de Bombeiros terminou na madrugada
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

24 nov 2021 às 07:22

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 07:22

Incêndio destrói terceiro andar de sobrado na Vila Rubim
Incêndio destrói andar de sobrado na Vila Rubim Crédito: Leitor | A Gazeta
Um incêndio destruiu o último andar de um sobrado na Vila Rubim, em Vitória, na noite desta terça-feira (23). Segundo informações da TV Gazeta, o fogo começou por volta das 23h30 e, em pouco tempo, tomou conta de todo o pavimento. Moradores e motoristas que passavam pelo local ficaram assustados.
O sobrado fica em uma das ladeiras que dão acesso ao Morro do Quadro. A fumaça provocada pelo incêndio acabou tomando conta da rua, e as chamas foram vistas de longe.
Corpo de Bombeiros foi acionado pelos moradores e chegou ao local 15 minutos depois. Parte da rua foi isolada no trabalho de combate ao fogo, que foi extinto no início da madrugada. Populares contaram à reportagem da TV Gazeta que não houve feridos no incêndio.
A reportagem da TV Gazeta entrou em contato com os Bombeiros, mas ainda não obteve retorno. 
Com informações da TV Gazeta

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