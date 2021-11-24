Homem apontado como chefe do tráfico do Morro da Boa Vista é detido

Dois homens foram detidos pela Polícia Militar por volta das 19h30 desta terça-feira (23), no Morro da Boa Vista, em Vila Velha — um deles é um suspeito de 32 anos, apontado como chefe do tráfico de drogas na região. Além de deter a dupla, a PM apreendeu duas submetralhadoras caseiras, 11 radiocomunicadores, munições, coletes, carregadores e uma pequena quantidade de maconha.
Em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o sargento Robson afirmou que a Polícia Militar estava realizando patrulhamento no bairro São Torquato quando resolveu ir ao Morro da Boa Vista devido aos constantes confrontos que acontecem no local. "Patrulhamos os becos da região e, em determinado momento, chegamos a um local, perto do Morro da Bomba, e vimos dois indivíduos saindo de uma residência com armas em mãos. Eles logo se renderam ao perceberem a presença policial e lhes foi dada voz de prisão", relatou.
Na residência onde os dois homens estavam, foi encontrado o material apreendido. "Os suspeitos contaram que sofrem ataques frequentes de inimigos deles, que vêm pela mata, pelo Morro da Alvorada, e efetuam disparos. Então, disseram que tinham saído para fazer uma patrulha e, com receio de ataque dos rivais, saíram armados. Destaco que a apreensão desses radiocomunicadores foi importante, já que avisam de presença policial, inibindo nossa ação", explicou o sargento.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.