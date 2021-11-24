Homem apontado como chefe do tráfico do Morro da Boa Vista é detido

Em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o sargento Robson afirmou que a Polícia Militar estava realizando patrulhamento no bairro São Torquato quando resolveu ir ao Morro da Boa Vista devido aos constantes confrontos que acontecem no local. "Patrulhamos os becos da região e, em determinado momento, chegamos a um local, perto do Morro da Bomba, e vimos dois indivíduos saindo de uma residência com armas em mãos. Eles logo se renderam ao perceberem a presença policial e lhes foi dada voz de prisão", relatou.