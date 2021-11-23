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Crime foi flagrado

Idoso acusado de estuprar menina de cinco anos é preso na Serra

Prisão ocorreu na tarde desta segunda-feira (22). Acusado de 63 anos é cunhado da avó da vítima e já foi denunciado à Justiça pelo crime cometido em outubro deste ano
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

23 nov 2021 às 17:12

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 17:12

Acusado de ter estuprado uma menina de apenas cinco anos, um idoso de 63 anos foi preso preventivamente na tarde desta segunda-feira (22), na Serra. Segundo a polícia, a violência sexual contra a neta da própria cunhada aconteceu no dia 13 de outubro deste ano, na residência onde ambos moravam.
De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil nesta terça-feira (23), o idoso foi localizado em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. O caso chegou às autoridades devido à denúncia de outro parente da menina, que flagrou o momento em que a criança estava sendo violentada.
"Um tio da vítima chegou na casa enquanto o acusado cometia o estupro. Perplexo com o ato, ele fotografou a ação criminosa a fim de comprovar o fato à polícia e aos próprios familiares"
Larissa Lacerda - Titular da Delegacia de Proteção à Crinça e ao Adolescente (DPCA)
Após as investigações, o inquérito policial foi remetido ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que denunciou o homem de 63 anos à Justiça por "estupro de vulnerável". Em continuidade ao trâmite legal, a 1ª Vara Criminal da Serra expediu o mandado de prisão preventiva contra o idoso.
Ainda segundo a Polícia Civil, ele foi conduzido ao Centro de Triagem de Viana, de onde deverá ser encaminhado a uma unidade prisional capixaba. O nome do idoso não foi divulgado para  preservar a identidade da vítima, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O processo relativo ao caso também segue em sigilo na Justiça.

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