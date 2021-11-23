Dois homens são mortos a tiros em área de mata de Cariacica

Corpos foram encontrados em vegetação de mata de Campina Grande Crédito: Fernando Estevão

Dois homens foram mortos no bairro Campina Grande, em Cariacica , na madrugada desta terça-feira (23). A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 8h50 para uma ocorrência de duplo homicídio e, chegando ao local, encontrou as vítimas já sem vida.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, os corpos foram encontrados em meio a uma área de vegetação. A corporação ressaltou que ainda não há informações sobre a motivação do crime e que nenhum suspeito foi identificado.

Conforme a apuração da TV Gazeta, os corpos foram encontrados em locais diferentes. Um estava na parte de baixo de um barranco, o que, segundo a polícia, indica que a vítima pulou antes de morrer. O outro corpo foi encontrado em um pasto, com os pés amarrados.

Os moradores do bairro Campinas Grande não souberam dizer como o crime aconteceu, apenas explicaram à polícia que ouviram tiros por volta de 1 hora da madrugada. Testemunhas disseram que pode ter sido um acerto de contas e o assassino seria um homem que estava preso e fugiu da cadeia durante uma saidinha de feriado.

A Gazeta, a Demandada pela reportagem de, a Polícia Civil afirmou que a ocorrência ainda está em andamento e que não há mais informações.