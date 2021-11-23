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Campina Grande

Dois homens são mortos a tiros em área de mata de Cariacica

A Polícia Militar afirmou que foi acionada por volta das 8h50 desta terça (23) para uma ocorrência de duplo homicídio; até o momento, nenhum suspeito foi detido
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

23 nov 2021 às 12:07

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 12:07

Corpos foram encontrados em vegetação de mata de Campina Grande
Corpos foram encontrados em vegetação de mata de Campina Grande Crédito: Fernando Estevão
Dois homens foram mortos no bairro Campina Grande, em Cariacica, na madrugada desta terça-feira (23). A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 8h50 para uma ocorrência de duplo homicídio e, chegando ao local, encontrou as vítimas já sem vida.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, os corpos foram encontrados em meio a uma área de vegetação. A corporação ressaltou que ainda não há informações sobre a motivação do crime e que nenhum suspeito foi identificado. 
Conforme a apuração da TV Gazeta, os corpos foram encontrados em locais diferentes. Um estava na parte de baixo de um barranco, o que, segundo a polícia, indica que a vítima pulou antes de morrer. O outro corpo foi encontrado em um pasto, com os pés amarrados.
Os moradores do bairro Campinas Grande não souberam dizer como o crime aconteceu, apenas explicaram à polícia que ouviram tiros por volta de 1 hora da madrugada. Testemunhas disseram que pode ter sido um acerto de contas e o assassino seria um homem que estava preso e fugiu da cadeia durante uma saidinha de feriado.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil afirmou que a ocorrência ainda está em andamento e que não há mais informações.
*Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

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