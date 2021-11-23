Vídeo: polícia descobre plantação com mil pés de maconha em Viana

A Polícia Civil localizou, nesta segunda-feira (22), uma plantação com cerca de mil pés de maconha na localidade de Araçatiba, zona rural de Viana. Os policiais chegaram ao local após receberem denúncias anônimas informando que dois indivíduos haviam invadido a propriedade para cultivar o entorpecente. Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso.
Segundo a Polícia Civil, quando a equipe chegou ao local se deparou com dois indivíduos cuidando do cultivo ilegal. Ao notarem a presença dos policiais, os suspeitos entraram na mata para fugirem, mas um deles, de 44 anos, foi alcançado e detido. Segundo o delegado adjunto do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), Eduardo Teixeira Coelho, o homem alegou que veio da Bahia com proposta de trabalho em uma lavoura de quiabo.
"Ele disse que, ao chegar, descobriu que o cultivo era de maconha. Ele afirmou que não tinha recursos financeiros para sair do local e acabou permanecendo, com a promessa de que, ajudando no plantio da maconha, receberia outra oportunidade de trabalho honesto posteriormente”, relatou o delegado.
A plantação de cerca de mil pés de maconha estava em fase inicial, com mudas de pequeno porte. Os policiais apuraram que o local estava sendo preparado para aumentar a área de cultivo. A investigação segue em andamento para identificar o suspeito que fugiu e também o dono da propriedade.
O homem de 44 anos foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Segundo a PC, a perícia foi acionada, coletou amostras das plantas e o cultivo foi incinerado no local, conforme permite a lei.
Outras informações serão passadas durante coletiva de imprensa agendada para esta quarta-feira (24).