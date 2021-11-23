Vídeo: polícia descobre plantação com mil pés de maconha em Viana

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Polícia Civil localizou, nesta segunda-feira (22), uma plantação com cerca de mil pés de maconha na localidade de Araçatiba, zona rural de Viana . Os policiais chegaram ao local após receberem denúncias anônimas informando que dois indivíduos haviam invadido a propriedade para cultivar o entorpecente. Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso.

Segundo a Polícia Civil, quando a equipe chegou ao local se deparou com dois indivíduos cuidando do cultivo ilegal. Ao notarem a presença dos policiais, os suspeitos entraram na mata para fugirem, mas um deles, de 44 anos, foi alcançado e detido. Segundo o delegado adjunto do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), Eduardo Teixeira Coelho, o homem alegou que veio da Bahia com proposta de trabalho em uma lavoura de quiabo.

"Ele disse que, ao chegar, descobriu que o cultivo era de maconha. Ele afirmou que não tinha recursos financeiros para sair do local e acabou permanecendo, com a promessa de que, ajudando no plantio da maconha, receberia outra oportunidade de trabalho honesto posteriormente”, relatou o delegado.

Homem de 44 anos foi preso por cultivar maconha em Viana Crédito: Polícia Civil

A plantação de cerca de mil pés de maconha estava em fase inicial, com mudas de pequeno porte. Os policiais apuraram que o local estava sendo preparado para aumentar a área de cultivo. A investigação segue em andamento para identificar o suspeito que fugiu e também o dono da propriedade.

O homem de 44 anos foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Segundo a PC, a perícia foi acionada, coletou amostras das plantas e o cultivo foi incinerado no local, conforme permite a lei.