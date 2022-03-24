Jovem é assassinado a tiros em cima de moto em Cariacica

Rodrigo Brusqui, de 23 anos, foi morto a tiros quando estava em cima da moto Crédito: Paulo Cordeiro

Um jovem de 23 anos foi morto a tiros, na noite desta quarta-feira (23), no meio de uma rua em Cariacica . A vítima foi identificada como Rodrigo Brusqui. Segundo a Polícia Civil , ele foi baleado enquanto estava em cima da moto, parado perto da calçada.

O corpo de Rodrigo tinha mais de 19 marcas de tiro. O crime aconteceu por volta das 21h30, na Rua Castelo Branco, no bairro Rosa da Penha.

Segundo testemunhas, dois criminosos mataram o jovem. Os assassinos teriam chegado de moto e baleado Rodrigo, que caiu depois de ser atingido pelo primeiro disparo. Com a vitima no chão, os bandidos continuaram atirando.

Várias cápsulas ficaram espalhadas pela rua. A perícia esteve no local e constatou que os disparos acertaram a cabeça da vítima.

Rodrigo tinha uma filha e era morador de Mucuri, bairro próximo de Rosa da Penha. Depois do crime, os bandidos fugiram de moto no sentido Campo Belo, também em Cariacica.