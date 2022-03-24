Jovem é assassinado a tiros em cima de moto em Cariacica

Um jovem de 23 anos foi morto a tiros, na noite desta quarta-feira (23), no meio de uma rua em Cariacica. A vítima foi identificada como Rodrigo Brusqui. Segundo a Polícia Civil, ele foi baleado enquanto estava em cima da moto, parado perto da calçada.
O corpo de Rodrigo tinha mais de 19 marcas de tiro. O crime aconteceu por volta das 21h30, na Rua Castelo Branco, no bairro Rosa da Penha.
Segundo testemunhas, dois criminosos mataram o jovem. Os assassinos teriam chegado de moto e baleado Rodrigo, que caiu depois de ser atingido pelo primeiro disparo. Com a vitima no chão, os bandidos continuaram atirando.
Várias cápsulas ficaram espalhadas pela rua. A perícia esteve no local e constatou que os disparos acertaram a cabeça da vítima.
Rodrigo tinha uma filha e era morador de Mucuri, bairro próximo de Rosa da Penha. Depois do crime, os bandidos fugiram de moto no sentido Campo Belo, também em Cariacica.
Os investigadores conversaram com testemunhas do crime e com parentes da vítima. O caso é investigado e nenhum suspeito foi preso. O corpo do jovem foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.