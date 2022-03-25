Homem com mais de 10 passagens pela Justiça é preso em Vitória

Um homem foi preso, na tarde desta quinta-feira (24), dirigindo um carro com placa clonada em Vitória. De acordo com os registros da Polícia Civil, o preso de 28 anos, que não teve o nome revelado, possui mais de 10 passagens pela Justiça.
O motorista foi preso por guardas municipais após ser flagrado por câmeras do cerco eletrônico quando entrava na capital capixaba. O veículo vinha circulando há meses com a cópia da placa de um carro da Bahia.
A dona do carro que possui a placa verdadeira ficou sabendo que o veículo havia sido clonado depois de receber uma multa. A infração foi cometida em Linhares, cidade do Norte do Espírito Santo, que ela nunca visitou. Foi então que ela decidiu registrar a queixa em uma delegacia da Bahia em novembro de 2021.
Durante a ocorrência, os guardas municipais descobriram que o carro que andava com a placa clonada foi roubado em Vila Velha. O assalto foi denunciado em setembro do ano passado.
O homem foi levado para a Delegacia Regional de Vitória. Já o carro apreendido foi encaminhado à Delegacia de Furtos e Roubos. Ele passará por vistoria e será devolvido à verdadeira dona.
*Com informações do g1 ES