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Cerco eletrônico

Homem com mais de 10 passagens pela Justiça é preso em Vitória

O motorista foi preso por guardas municipais após ser flagrado por câmeras do cerco eletrônico quando entrava na Capital; o veículo circulava há meses com a cópia da placa de um carro da Bahia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2022 às 08:05

Publicado em 25 de Março de 2022 às 08:05

Homem foi preso dirigindo carro clonado em Vitória.
Homem foi preso dirigindo carro clonado em Vitória. Crédito: Wagner Martins
Um homem foi preso, na tarde desta quinta-feira (24), dirigindo um carro com placa clonada em Vitória. De acordo com os registros da Polícia Civil, o preso de 28 anos, que não teve o nome revelado, possui mais de 10 passagens pela Justiça.
O motorista foi preso por guardas municipais após ser flagrado por câmeras do cerco eletrônico quando entrava na capital capixaba. O veículo vinha circulando há meses com a cópia da placa de um carro da Bahia.
A dona do carro que possui a placa verdadeira ficou sabendo que o veículo havia sido clonado depois de receber uma multa. A infração foi cometida em Linhares, cidade do Norte do Espírito Santo, que ela nunca visitou. Foi então que ela decidiu registrar a queixa em uma delegacia da Bahia em novembro de 2021.
Durante a ocorrência, os guardas municipais descobriram que o carro que andava com a placa clonada foi roubado em Vila Velha. O assalto foi denunciado em setembro do ano passado.
O homem foi levado para a Delegacia Regional de Vitória. Já o carro apreendido foi encaminhado à Delegacia de Furtos e Roubos. Ele passará por vistoria e será devolvido à verdadeira dona.
*Com informações do g1 ES

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