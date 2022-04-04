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Leonel Ximenes

Ex-secretário de Segurança do ES será candidato a federal em outro Estado

Delegado federal aposentado transferiu seu domicílio eleitoral após assumir a mesma pasta no governo local

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 13:20

Públicado em 

04 abr 2022 às 13:20
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Rodney Miranda, secretário de Segurança Pública, deve deixar cargo após desgastes
Rodney Miranda ficou mais de três anos como secretário de Segurança de Goiás Crédito: Comunicação/SSP-GO
Ex-secretário estadual de Segurança Pública do Espírito Santo, ex-deputado estadual e ex-prefeito de Vila Velha, Rodney Miranda será candidato a deputado federal - mas por Goiás, para onde transferiu seu domicílio eleitoral e onde comandava a Secretaria de Segurança Pública daquele Estado na gestão do governador Ronaldo Caiado.
Delegado federal aposentado, Rodney, que acaba de se desincompatibilizar da Secretaria de Segurança em Goiás, vai disputar, pelo Republicanos, o mesmo cargo que tentou nas eleições de 2018, no Espírito Santo, mas sem sucesso. Na ocasião, ele obteve 42.829 votos pelo PRB.
Em contato com a coluna, Rodney explica que resolveu sair candidato há pouco tempo: "Tomei esta decisão há pouco mais de um mês, depois de conversar com o presidente nacional do partido, deputado Marcos Pereira, que é capixaba, e com o governador Ronaldo Caiado. Transferi o título após a decisão".
Segundo o ex-prefeito de Vila Velha,  ele e sua família estão muito bem adaptados ao novo Estado. "Fui muito bem acolhido em Goiás e alcançamos resultados históricos de produtividade das forças e redução dos índices de violência. Minha família está toda aqui e muito bem adaptada. Enfim, embora com imenso carinho pelo Espírito Santo, nosso caminho seguirá por Goiás."

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Natural de Brasília (DF), Rodney, de 57 anos, esteve nos holofotes nacionais, no ano passado, quando aconteceu a caçada ao assassino em série Lázaro Barbosa. O criminoso ficou 20 dias sendo procurado pelas forças de segurança de Goiás, numa operação acompanhada de perto pela imprensa de todo o país. Ele acabou sendo morto em confronto com a polícia, segundo a versão oficial da Secretaria de Segurança de Goiás, o que acabou projetando Rodney Miranda.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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