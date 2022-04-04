Ex-secretário de Segurança do ES será candidato a federal em outro Estado

Em contato com a coluna, Rodney explica que resolveu sair candidato há pouco tempo: "Tomei esta decisão há pouco mais de um mês, depois de conversar com o presidente nacional do partido, deputado Marcos Pereira, que é capixaba, e com o governador Ronaldo Caiado. Transferi o título após a decisão".

Segundo o ex-prefeito de Vila Velha, ele e sua família estão muito bem adaptados ao novo Estado. "Fui muito bem acolhido em Goiás e alcançamos resultados históricos de produtividade das forças e redução dos índices de violência. Minha família está toda aqui e muito bem adaptada. Enfim, embora com imenso carinho pelo Espírito Santo, nosso caminho seguirá por Goiás."