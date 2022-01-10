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Leonel Ximenes

Casagrande, a Bíblia e a segurança pública no ES

Livro sagrado dos cristãos esteve ao lado do governador durante a primeira reunião do ano do Estado Presente, programa para enfrentar a violência do Estado

Públicado em 

10 jan 2022 às 15:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Bíblia do lado esquerdo do governador durante a reunião do Estado Presente
A Bíblia (protestante) do lado esquerdo do governador durante a reunião do Estado Presente Crédito: Reprodução das redes sociais
Segurança Pública é uma área complicada e desafiadora mesmo. Talvez esteja aí a explicação para o governador Renato Casagrande (PSB) ter postado em suas redes sociais, nesta segunda-feira (10), a imagem de uma Bíblia colocada ao lado (esquerdo) do seu monitor, durante a primeira reunião do Estado Presente do ano.
“Primeira reunião de 2022 do programa Estado Presente. Uma avaliação de 2021. O desafio ainda é muito grande, mas fechamos o triênio com o menor número de homicídios da série histórica. Vamos continuar investindo na segurança para alcançarmos mais resultados para os capixabas”, escreveu o governador, que é católico.

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Na imagem, Casagrande, vestido de maneira informal, está diante de uma grande tela em que aparecem integrantes da cúpula da Segurança Pública do Estado, incluindo as Polícias CivilMilitar e Sesp.
Se a paz é o objetivo final de todos os homens de boa-vontade, nada melhor do que recorrer ao próprio livro sagrado dos cristãos. “Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus” (Mateus 5,9). Amém!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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