Casagrande, a Bíblia e a segurança pública no ES

Segurança Pública
é uma área complicada e desafiadora mesmo. Talvez esteja aí a explicação para o governador Renato Casagrande
(PSB) ter postado em suas redes sociais, nesta segunda-feira (10), a imagem de uma Bíblia colocada ao lado (esquerdo) do seu monitor, durante a primeira reunião do Estado Presente do ano.
Na imagem, Casagrande, vestido de maneira informal, está diante de uma grande tela em que aparecem integrantes da cúpula da Segurança Pública do Estado, incluindo as Polícias Civil
, Militar
e Sesp
.
Se a paz é o objetivo final de todos os homens de boa-vontade, nada melhor do que recorrer ao próprio livro sagrado dos cristãos. “Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus” (Mateus 5,9). Amém!