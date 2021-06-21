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Leonel Ximenes

Como está a saúde mental dos 18 mil agentes de segurança pública no ES?

Pesquisa inédita da Sesp com a Ufes  vai reunir informações sobre servidores de órgãos estaduais e federais que atuam no setor no Espírito Santo

Públicado em 

21 jun 2021 às 16:07
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Guarda Municipal de Vila Velha, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, fizeram fiscalização no Polo de Moda da Glória para o cumprimento do decreto de risco extremo para combater o avanço da Covid- 19
Guarda Municipal de Vila Velha, Bombeiros e PM em operação conjunta para fiscalização das medidas de restrição da  Covid-19 Crédito: Fernando Madeira
A saúde emocional dos profissionais que atuam diretamente na segurança pública do Estado é tema de uma pesquisa que será desenvolvida pela Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) e a Ufes. Com base nesse diagnóstico, serão desenvolvidas ações de atenção à qualidade de vida desses trabalhadores.
Participarão da pesquisa cerca de 18 mil profissionais das forças de segurança pública: Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar (PMES), Polícia Civil (PCES), Corpo de Bombeiros Militar (CBMES), Secretaria de Justiça (Sejus), Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) e Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Serra, Viana e Cariacica (esta ainda em formação).
A pesquisa será realizada em três etapas, começando pela Grande Vitória e o Norte do Estado, onde o projeto já foi apresentado em reuniões preparatórias. Nesta segunda-feira (21), a coleta começou numa reunião da Sesp com representantes de cada unidade policial, os quais receberão um modelo de formulário para repassar para suas equipes. Os dados coletados por meio dos formulários serão tratados e analisados.
Há mais de um ano, reuniões vêm sendo realizadas em diversas unidades policiais, para apresentação do projeto e garantia de adesão dos policiais e demais agentes de segurança. A previsão é de que os primeiros resultados estejam disponíveis em dezembro.
“Nosso maior desafio foi convencer os profissionais de que poderiam confiar na pesquisa. Para isso, no último ano fizemos visitas nos batalhões, companhias, delegacias e outras unidades policiais, explicando a metodologia e a importância da adesão”, diz o professor Pedro Ferro, coordenador da Comissão Permanente de Atenção à Saúde dos Profissionais de Segurança Pública, Defesa Social e Justiça no Espírito Santo Copas), que é vinculada à Sesp.

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Segundo Ferro, a sociedade ainda tem uma ideia equivocada sobre a imagem do profissional de segurança pública: “A saúde mental do trabalhador da segurança pública ainda é um tabu, pois a sociedade construiu uma ideia de que este profissional é invencível. Nosso objetivo é trazer luz sobre esse assunto e dar, realmente, atenção à saúde mental desse trabalhador”.
O estudo, segundo ele, deve apontar caminhos para que o trabalhador desse setor tenha melhores condições de vida. “Os dados vão direcionar os atendimentos psicossociais em cada força de segurança. O que precisa ser feito para que o profissional se sinta acolhido e seguro no desempenho de suas funções? Como direcionar investimentos? Como valorizar nosso capital humano? Essas perguntas serão respondidas com a nossa pesquisa. O objetivo é trabalhar na prevenção e qualidade de vida, antes do afastamento por adoecimento mental. Isso é cuidar de quem cuida das pessoas”, explica o coordenador da Copas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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